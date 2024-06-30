التعليم تكشف حقيقة إحالة واضعي امتحان الفيزياء بالثانوية العامة للتحقيق

كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة صدور قرار بإحالة واضعي امتحان الفيزياء لـ الثانوية العامة إلى التحقيق.

امتحان الفيزياء لطلاب الثانوية العامة

وقال مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات خاصة لفيتو، إن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لم يصدر حتى الآن أي قرارات بخصوص واضعي امتحان الفيزياء وأن اللجنة الفنية المختصة بمراجعة الامتحان لم تنتهِ من عملها لصدور القرار النهائي.

امتحانات الثانوية العامة 2024

وأكد مصدر وزارة التربية والتعليم أنه أيًا كان القرار سوف يكون في مصلحة الطالب وأنه لن يضار أي طالب خلال عملية التصحيح.

وفي إطار الشكاوى التي تم تلقيها وتداولها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي حول صعوبة امتحان مادة الفيزياء بشهادة إتمام الثانوية العامة، توجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برسالة طمأنة لأبنائها الطلاب.

التعليم: وضع مصلحة الطالب على رأس الأولويات ولن يضار أي طالب خلال التصحيح

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أصدر توجيهاته للجنة فنية متخصصة محايدة بسرعة إعداد تقريرها حول مدى مطابقة ورقة الأسئلة ونموذج الإجابة للمواصفات والتأكد من عدم وجود أي أسئلة يشوبها خطأ أو تحتمل أكثر من إجابة في أسئلة الاختيار من متعدد.

امتحان الفيزياء لطلاب الثانوية العامة

وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أن الدكتور رضا حجازي يتابع عن كثب تقرير اللجنة الفنية، مؤكدا أنه سيتم وضع مصلحة الطالب على رأس الأولويات ولن يضار أي طالب خلال التصحيح.