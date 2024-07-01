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شديد الحرارة، توقعات الأرصاد لحالة الطقس في الأقصر

حالة الطقس في الأقصر
حالة الطقس في الأقصر
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس بـ محافظة الأقصر ودرجات الحرارة اليوم، ليسود المحافظة طقس حار نهارا، مائل للحرارة ليلا، حيث سجلت درجات الحرارة 43 درجة مئوية نهارا، و29 درجة مئوية ليلا.

طقس شديد الحرارة جنوب الصعيد

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة تدريجيا على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية، لتكون الأجواء شديدة الحرارة رطبة على أغلب الأنحاء مع نشاط للرياح.

وسجلت درجات الحرارة العظمى المتوقعة في الظل، مابين (37 - 38) درجة في القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، وتتراوح ما بين (32 - 33) درجة على المناطق الساحلية، بينما تســجل على مناطق الجـنوب ما بـين (39 - 42) درجة.

إرشادات التعامل مع ارتفاع درجات الحرارة

وشددت هيئة الأرصاد الجوية، على اتباع إرشادات الآتية، عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وشرب كميات كافية من المياه والسوائل الباردة، وارتداء غطاء للرأس للحماية من أشعة الشمس، وارتداء ملابس قطنية فضفاضة فاتحة اللون، واستخدام أغطية الرأس، وشرب الكثير من السوائل وخاصة المياه، وأيضا تخفيف أحمال استهلاك الكهرباء للوقاية من حدوث ماس كهربي بسبب درجة الحرارة المرتفعة.

ارتفاع درجة الرطوبة في الصيف

وخلال فصل الصيف يشهد ارتفاع درجات الحرارة ومزيد من نسبة الرطوبة، وفي الأيام العاصفة تزداد سرعة تبخر الرطوبة من بشرة الإنسان وتعمل على نقل الحرارة بعيدًا عن الجسم مما يجعلها أكثر برودة مما هي عليه في الواقع، ولكن عندما تكون الرطوبة عالية، ينخفض معدل التبخر والتبريد، مما يجعله يشعر بالسخونة أكثر مما هو عليه في الواقع.

درجة الحرارة المحسوسة

يوجد معادلات رياضية كثيرة لحساب درجة الحرارة المحسوسة وتستخدم هذه الصيغ الرياضية بناءً على فهمنا لقشعريرة الرياح في درجات الحرارة المنخفضة ونسبة الرطوبة في درجات الحرارة العالية، وبناءا أيضا على طبيعة المنطقة.

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