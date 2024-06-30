مدير مجموعة معابد الكرنك: الأفرو سنتريك ظاهرة فردية لا تؤثر على تاريخنا

أكد الدكتور الطيب غريب مدير مجموعة معابد الكرنك، تداول أنباء عن ظهور بعض السياح من الأفر سنتريك بأعداد محدودة جدا لا تتجاوز أعداد اليد الواحدة داخل المعالم الأثرية والمعابد بمحافظة الأقصر، مشيرا إلى أنها ظاهرة غير مؤثرة.

شروط وضوابط زيارة المعالم الأثرية

وأكد الطيب غريب أنه يتم التعامل معهم كسائحين أو زوار طالما التزموا بالقواعد والتنبيهات الموضحة في أماكن عامة، ومنها منع الشرح لأي زائر أو سائح إلا بتصريح أو إذن وفق ضوابط وزارة السياحة والآثار وشرطة السياحة والآثار، وذلك يكون فقط في اللغات النادرة حيث يقوم المرشد المصري بالشرح باللغة الإنجليزية ويقوم المندوب بترجمة الشرح إلى تلك اللغة.

ولفت مدير مجموعة معابد الكرنك إلى أن ذلك يتم من خلال متابعة أفراد شرطة ومباحث السياحة والآثار المنتشرين داخل المناطق الأثرية وأحيانا لجان من وزارة السياحة والآثار ونقابة المرشدين السياحيين التي تتابع تنفيذ وتطبيق كل هذه الضوابط والاشتراطات.

وأشار الطيب غريب إلى أنه يتم منع أي محاولات للمس الآثار أو التسلق عليها، وكذلك التقاط أي صور تسئ للآثار المصرية أو الحضارة المصرية القديمة، أو الدولة المصرية أو الحديث عن معلومات مغلوطة تخص الآثار والتاريخ المصري القديم.

وأكد الطيب غريب أنه يتم التعامل معهم بطريقة طبيعية طالما التزموا بالشروط والتنبيهات الخاصة بزيارة المعابد المصرية مثلهم مثل أي سائح أو زائر.