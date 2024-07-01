الإفراج عن محمد أبو سليمة مدير مستشفى الشفاء بغزة بعد 8 أشهر من اعتقاله (فيديو)

مدير مستشفى الشفاء، في واقعة غير مسبوقة، أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن مدير مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، الدكتور محمد أبو سليمة، بعد أكثر من 7 أشهر من الاعتقال داخل سجون الاحتلال.

الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمدير مجمع الشفاء الطبي، الدكتور محمد أبو سليمة بعد الإفراج عنه، حيث كشف عن الحالة السيئة التي يعاني منها المعتقلون الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال، واستشهاد العديد من الطواقم الطبية الفلسطينية في سجون الاحتلال بسبب التعذيب.

الإفراج عن محمد أبو سليمة، فيتو



وقال الدكتور محمد أبو سليمة مدير مستشفى الشفاء الطبي، في مقطع فيديو بعد الإفراج عنه: "ظروف اعتقال الأسرى كلهم صعبة ربنا يكون في عون أهل غزة، والأسرى يمروا بوضع مأساوي جدًا لم يمر على الشعب الفلسطيني منذ 1948 وحتى الآن، الأسرى القدامى والجدد يعانون من نقص في الأكل والشرب والإهانة الجسدية، كل شيء يتعرض له الأسرى".

مئات الكوادر الطبية الفلسطينية استشهدت في سجون الاحتلال

وتابع الدكتور محمد أبو سليمة: "يجب أن تكون هناك كلمة حاسمة من المقاومة، والشعوب العربية والإسلامية لإخراج جميع الأسرى من السجون. ما يمر به الأسرى الفلسطينيين لم يمروا به منذ النكبة وحتى الآن، والأسرى القدامى يعانون الأمرين، ومنهم من ظل في سجون الاحتلال منذ 23 عامًا خرجوا معنا اليوم".

وقال الدكتور محمد أبو سليمة: "الاحتلال يعتقل كل شيء، وهناك كوادر طبية استشهدوا في سجون الاعتقال، وهناك من التعذيب من استشهد ولم يأخذ حبة دواء، مئات الطواقم الطبية تعذب في سجون الاحتلال"

#عاجل مدير مستشفى الشفاء د. محمد أبو سلمية في أول كلماته بعد الإفراج عنه:

"وضع السجون مأساوي وصعب جدا، ويجب أن يكون هناك كلمة حاسمة للمقاومة والشعوب العربية من أجل حرية الأسرى". pic.twitter.com/p5J8UW5suk — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) July 1, 2024



أما الإعلامي الفلسطيني أنس الشريف فعلق على الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء بعد اعتقاله من قبل الاحتلال الإسرائيلي فقال: "مدير مستشفى الشفاء الدكتور محمد أبو سلمية في أول كلماته بعد الإفراج عنه: وضع السجون مأساوي وصعب جدا، ويجب أن يكون هناك كلمة حاسمة للمقاومة والشعوب العربية من أجل حرية الأسرى".

الاحتلال يعتقل محمد أبو سليمة منذ 8 أشهر

جدير بالذكر أن الدكتور محمد أبو سلمية هو طبيب أطفال فلسطيني، من مواليد عام 1973، تولى منصب المدير الطبي لمستشفى النصر عام 2007، ثم تولى إدارة مستشفى الرنتيسي عام 2015، ثم أصبح مديرًا لمجمع الشفاء الطبي بغزة عام 2019، وتم اعتقاله من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في 23 نوفمبر 2023، أي بعد حوالي شهر من عملية طوفان الأقصى.

الافراج عن مدير مستشفى الشفاء بعد 8 أشهر من الاعتقال، فيتو



وقبيل اعتقال الدكتور محمد أبو سليمة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء بغزة، وقامت بتدمير منشآته وجرفت ساحات المستشفى، وقامت بعزل المستشفى عن العالم حيث قطعت عنه الكهرباء والإنترنت، خلال عملية عُرفت باسم "السيوف الحديدية" التي شنتها على قطاع غزة.



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