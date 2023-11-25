السبت 25 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الصحة العالمية تبدي قلقها بشأن مصير مدير مستشفى الشفاء

مدير مستشفى الشفاء
مدير مستشفى الشفاء في غزة محمد أبو سلمية، فيتو

قالت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إنه ليس لديها معلومات عن مصير مدير مستشفى الشفاء في غزة محمد أبو سلمية الذي اعتقلته إسرائيل هذا الأسبوع، ودعت إلى "احترام حقوقه بالكامل".

وذكّرت المنظمة في بيان أن مدير أكبر مستشفى في قطاع غزة اعتقل في 22 نوفمبر مع خمسة آخرين من العاملين في المجال الصحي، أثناء مشاركتهم في مهمة قادتها الأمم المتحدة لإجلاء مرضى.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أنه تم اعتقال ثلاثة من أفراد الطاقم الطبي لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وثلاثة من وزارة الصحة.

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وتم "إطلاق سراح اثنين من العاملين الصحيين الستة المحتجزين"، وفق المنظمة التي أضافت "ليس لدينا معلومات عن سلامة العاملين الصحيين الأربعة الآخرين، ومن بينهم مدير مستشفى الشفاء".

وطالبت منظمة الصحة العالمية "باحترام حقوقهم القانونية والإنسانية بشكل كامل أثناء احتجازهم".

وزعمت إسرائيل إن مستشفى الشفاء هو مركز القيادة الرئيسي لعمليات حماس في قطاع غزة، وهو ما تنفيه الحركة. 

وفتشت القوات الإسرائيلية مباني المجمع الطبي على مدى أيام.

وكانت إسرائيل قد تعهدت بالقضاء على حركة حماس في أعقاب الهجوم الذي شنته على أراضيها في 7 أكتوبر، والذي أدى وفقا لها إلى مقتل 1200 شخص، واختطاف نحو 240 شخص نقلوا إلى غزة.

وأدى الرد الانتقامي الإسرائيلي إلى استشهاد نحو 15 ألف شخص في قطاع غزة، من بينهم 6150 طفلا.

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منظمة الصحة العالمية في غزة محمد أبو سلمية الأمم المتحدة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

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