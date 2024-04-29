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طريقة عمل أكواب بيتزا الجلاش، مقبلات لذيذة وسهلة التحضير

بيتزا الجلاش، فيتو
بيتزا الجلاش، فيتو

طريقة عمل أكواب بيتزا الجلاش، بيتزا الجلاش من المقبلات اللذيذة والشهيرة التى لها عشاق كثيرون لمذاقها المميز.

وطريقة عمل أكواب بيتزا الجلاش، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نيفين عباس، طريقة عمل أكواب بيتزا الجلاش.

مكونات عمل أكواب بيتزا الجلاش:-

لفة جلاش

زيت وسمن مذابة

ربع كيلو لحم مفروم

بصلة مفرومة

2 كوب صلصة

ملح وفلفل وبهارات

جبنة مودزاريلا

زيتون مقطع

فلفل مقطع

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

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ملعقة صغيرة زعتر

ملعقة صغيرة سكر

طريقة عمل أكواب بيتزا الجلاش:-

  • يشوح البصل في الملح والسكر حتي يذبل ويصبح شفاف.
  • يضاف له اللحم ويقلب حتي ينضج اللحم.
  • تضاف له الصلصة والملح والفلفل والبهارات والثوم والزعتر.
  • يترك ليتسبك وتجف السوائل من الصلصة.
  • تترك لتبرد تمامًا.
  • يقطع الجلاش 4 مربعات.
  • تدهن كل ورقة بالزيت والسمنة.
  • ثم توضع طبقة فوق الأخرى داخل صينية مافن حتي نحصل علي 2 طبقة من الجلاش في كل خانة من الصينية.
  • تضاف حشوة اللحم المفروم والصلصة داخل كل قطعة من الجلاش.
  • ثم الزيتون والفلفل وتغطي بالجبنة المودزاريلا.
  • توضع الصينية في الفرن حتي تمام النضج.
  • ثم تخرج وتقدم ساخنة.
طريقة عمل أكواب بيتزا الجلاش، فيتو 

ولعمل الجلاش باللحمة المفرومة

مكونات عمل الجلاش باللحمة المفرومة:-

لفة جلاش

نصف كيلو لحم مفروم

نصف كيلو بصل مفروم

رشة جوزة الطيب

رشة حبهان مفروم

ملح

فلفل أسود

ثمرة طماطم مبشورة

رشة قرفة

ملعقة صلصة

بيضة

كوب لبن حليب

نصف كوب شوربة

كوب سمن

طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة:-

  • نعصج اللحم، حيث نشوح البصل ونضيف اللحم ونقلب حتى يتغير لون اللحم، ثم نضيف الطماطم والصلصة والتوابل، ونترك اللحم حتى ينضج، ثم نرفعه من على النار ونتركه جانبا
    نشعل الفرن ونتركه يسخن.
  • نحضر صينية فرن وندهنها سمن
    ثم نفرد طبقات الجلاش وبين كل ورقة والأخرى ندهن سمن.
  • وبعد أن نفرد نصف كمية الجلاش نضع طبقة اللحم المفروم، ثم نكمل فرد باقى ورق الجلاش مع مراعاة دهان كل ورقة بالسمن.
  • ثم نقطع الجلاش ونخلط البيض واللبن والشوربة معا ونضيف لهم الملح والفلفل الأسود وملعقة بيكنج بودر، ثم نضيفها إلى صينية الجلاش.
  • ثم ندخل الجلاش الفرن حتى يحمر لونه.
  • ثم نخرجها من الفرن ونقطعها وتقدم ساخنة.
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