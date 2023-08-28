طرق استخدام زيت الروز ماري للشعر، يعيد إنباته ويزيد من جماله

طرق استخدام زيت الروز ماري للشعر، زيت الروز ماري من الزيوت الطبيعية التى أثبتت الدراسات الحديثة أهميتها للشعر والعناية به.

ويستخدم زيت الروز ماري فى تصنيع مستحضرات العناية بالشعر، كما يستخدمه خبراء التجميل فى وصفات العناية بالشعر لفوائده العظيمة فى الحفاظ على جمال الشعر.

وتقول نادية محمد خبيرة التجميل، إن زيت الروز ماري، يحافظ على جمال الشعر ويعالج معظم مشاكل الشعر، ويمكن أن يستخدم على حالته للشعر أو يخفف بالماء، أو يضاف لبعض المكونات لعلاج مشاكل الشعر.

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فوائد زيت الروز ماري للشعر

وأضافت نادية، أن من فوائد زيت الروز ماري للشعر:

يعزز نمو الشعر، حيث كان يستخدم قديما في منطقة البحر الأبيض المتوسط لمئات السنين كغسول لتعزيز نمو الشعر.

يمنع تساقط الشعر، حيث يعمل زيت الروزماري على تقوية الدورة الدموية، نتيجة لذلك، يمكن أن يمنع تجويع بصيلات الشعر من إمدادات الدم، والذي قد يؤدي إلى تساقط الشعر.

يحارب الشيب المبكر والقشرة، ويساعد في علاج جفاف فروة الرأس والحكة.

يغنى عن استخدام بلسم الشعر، لما له من تأثير في ترطيب الشعر.

يساعد في تغميق لون شعرك، دون الحاجة إلى صبغات الشعر الكيميائية، التي تضر ببصيلات الشعر، فقط دلكي شعرك بزيت الروز ماري بانتظام، وستلاحظين النتيجة تدريجيا، كما أنه يعزز نمو الشعر ويجعله ناعما وبراقا.

وتستعرض السطور التالية طرق استخدام زيت الروز ماري للشعر:

الوصفة الأولى لعلاج تساقط الشعر وتقوية جذوره:

المكونات:

نقطة زيت روز ماري ذات نوع جيد

ملعقة زيت لوز حلو أو ٢ فنجان ماء

الطريقة:

نخلط المكونات معا جيدا.

ندهن بها فروة الرأس قبل غسل الشعر عند الإستحمام.

نكرر الوصفة 3 مرات أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

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الطريقة الثانية لعلاج الفراغات بالشعر:

المكونات:

2 ملعقة روز ماري

2 ملعقة بذور الكتان

3 مسمار قرنفل

كوب ماء مغلي

5 نقاط زيت روز ماري

الطريقة:-

نحضر المكونات الجافة ونضعها في الماء المغلى ونرفعها على النار حتى الغليان ونتركها حتى تتحول إلى جل.

ثم نصفيه وهو ساخن ونتركه يبرد.

ثم نضيف له زيت الروز ماري ونقلب جيدا.

نحفظه فى علبة محكمة الغلق ونضعه فى الثلاجة.

ثم يستخدم على الشعر قبل الإستحمام، حيث ندهن به الشعر من الجذور حتى الأطراف، ونتركه ساعتين ثم نغسل الشعر.

نستخدم الوصفة 3 مرات اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

الطريقة الثالثة لزيادة كثافة الشعر:

دهان فروة الرأس بزيت نبات الروز ماري (إكليل الجبل) المخفف بالماء

يساعد بشكل ملحوظ في إنبات الشعر وزيادة كثافته خلال فترة من ثلاثة لستة شهور.