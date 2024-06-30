نتائج أولية تشير إلى فوز محمد ولد الشيخ الغزواني بولاية جديدة في موريتانيا

ذكرت تقارير إخبارية مساء اليوم الأحد إلى أن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية تشير إلى فوز الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بولاية جديدة في موريتانيا.

الانتخابات الرئاسية في موريتانيا

وأظهرت النتائج الأولية الصادرة عن اللجنة الوطنية للانتخابات في موريتانيا تقدما مبكرا للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بعد فرز أكثر من نصف الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي أجريت السبت.

الرئيس محمد ولد الغزواني

وتعهد ولد الشيخ الغزواني البالغ من العمر 67 عاما، وهو ضابط كبير سابق، بتعزيز الاستثمار لتحقيق طفرة في السلع الأولية في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا والتي يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة حيث تتأهب لبدء إنتاج الغاز الطبيعي.

وقال ولد الشيخ الغزواني بعد التصويت في العاصمة "الكلمة الأخيرة هي للناخبين الموريتانيين. أُلزم نفسي باحترام اختيارهم".

ويواجه ولد الشيخ الغزواني ستة مرشحين منهم أعبيد، الذي جاء في المركز الثاني في انتخابات عام 2019 بعد الغزواني بأكثر من 18 %من الأصوات، وكان الغزواني قد انتخب لولاية أولى في ذلك العام.

وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أن نسبة المشاركة وصلت إلى 50 % في حدود الساعة السادسة عصرا.

ويبلغ عدد المسجلين في القوائم الانتخابية نحو مليونين، تمثل النساء أكثر من نصف عددهم.