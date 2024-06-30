مؤشرات أولية، الغزواني يتصدر سباق الانتخابات الرئاسية في موريتانيا

أظهرت نتائج أولية أعلنتها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا، اليوم الأحد، تقدم الرئيس محمد ولد الغزواني في الانتخابات الرئاسية، بعد فرز ما يزيد قليلا على نصف الأصوات، بحسب وكالة "رويترز".

الغزواني رئيسا لموريتانيا

وأفادت اللجنة، بأن الغزواني حصل على 54.87% من الأصوات، بينما حصل منافسه بيرام الداه أعبيد على 22.86%، بعد فرز 50.32% من الأصوات، أو ما يعادل 2211 مركز اقتراع فقط، من أصل 4503 مراكز اقتراع، بحلول الساعة السابعة بتوقيت جرينتش.