رئيس وزراء فرنسا يحذر: اليمين المتطرف بات على أبواب السلطة

قال رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال، مساء اليوم الأحد إن اليمين المتطرف بات على أبواب السلطة.

الانتخابات التشريعية في فرنسا

وأضاف رئيس الوزراء الفرنسي: "سنعمل على ضمان عدم حصول حزب التجمع الوطني على الأغلبية المطلقة.. وأدعو لعدم التصويت نهائيا لحزب التجمع الوطني".

ومنذ قليل، حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الناخبين على عرقلة اليمين المتطرف في الجولة الثانية الحاسمة من الانتخابات التشريعية التي تجري حاليا في فرنسا.

النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الفرنسية

وكشفت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الفرنسية، مساء اليوم الأحد، بأن أقصى اليمين حصل على 33% من نسبة الأصوات.

ووفقا للنتائج الأولية، حصل حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على 22% بالانتخابات التشريعية.

وأكدت تقديرات، مساء اليوم الأحد، بحصول أقصى اليمين بـ فرنسا على الأغلبية في البرلمان.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن اليمين المتطرف سيحقق أغلبية نسبية كبيرة وربما مطلقة بالانتخابات التشريعية الفرنسية بحسب توقعات 3 مراكز.

وفاجأ الرئيس ماكرون البلاد عندما دعا إلى انتخابات مبكرة بعد أن سحق حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان ائتلاف تيار الوسط المنتمي إليه ماكرون في الانتخابات الأوروبية هذا الشهر.