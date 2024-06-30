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ثقافة وفنون

عمرو أديب: لولا الجيش والسيسي الإخوان كانوا هيجروا ورانا في الشارع بالسلاح (فيديو)

عمرو أديب
عمرو أديب
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قال الإعلامي عمرو أديب: "قبل ثورة٣٠ يونيو كنا بنتعامل مع أغبى تنظيم في التاريخ، بعصابته، بعناصره، وكانوا عارفين إننا نازلين وبصيرتهم كانت عامية".

جهاز مخابرات أجنبي يدير تنظيم الإخوان 

وأضاف خلال برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: "تنظيم الإخوان كان بيدار من جهاز مخابرات أجنبي وأنا كان بيجيلي تهديدات من الجهاز ده".

عمرو أديب وذكرى ثورة 30 يونيو، فيتو

 

نظرة الإخوان لثورة 30 يونيو 

وتابع: "الإخوان لحد ما لبسوا طرح، ماكانوش متخيلين إن ثورة٣٠ يونيو هتنجح، وبيقولوا يوم الجمعة العصر مرسي راجع القصر".

 

إنقاذ الجيش لمصر من مذابح الإخوان

وأكد عمرو أديب: “لولا الجيش والرئيس السيسي كان هيبقى عندنا مذابح في البلد.. تخيل لو الجيش والرئيس السيسي ماكانوش انحازوا للشعب”.

قائمة اغتيالات أعدتها جماعة الإخوان

ولفت: "كان فيه ليستة بأسامينا كانوا عاوزين يقبضوا علينا أو يقتلونا وأغبياء ماعملوش لا ده ولا ده.. وطلبوا من الجيش والداخلية ورفضوا".

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واختتم عمرو أديب: "لولا الجيش والرئيس السيسي الاخوان كانوا هيجروا ورانا في الشارع بالسلاح وكنا هنبقى لاجئين".

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