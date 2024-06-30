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ثقافة وفنون

وزير الثقافة الأسبق: 40 % من الشعب خرج في ثورة 30 يونيو

حلمي النمنم وزير
حلمي النمنم وزير الثقافة الاسبق، فيتو
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أكد الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، أن ثورة 30 يونيو شهدت خروج أعداد ضخمة وصلت لـ35 مليون نسمة وفقًا لبعض التقديرات بنسبة تمثل 40% من الشعب المصري في هذا الوقت، مضيفًا أن بيان 7/3هو الذي نقل 30 يونيو من مظاهرات حاشدة لثورة. 

 

إفشال مخطط الإخوان ضد الشعب المصري


وتابع خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “بالورقة والقلم” المذاع على قناة “تن”: أن جماعة الإخوان تصورت بأن نجاح ميلشياتها في قتل الصحفي الحسيني أبو ضيف، وإهانة المواطنين سيكون قاعدة للتعامل مع الشعب المصري، ولكن ثورة 30 يونيو أفشلت هذه القاعدة، ومنعت المساس بالمواطنين المصريين في الشارع.
 

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بيان محمد مرسي بعد خطف الجنود

وأضاف أن الرئيس المخلوع محمد مرسي، خرج ببيان يطالب فيه بسلامة الخاطفين والمخطوفين في نفس الوقت، عندما اختطف عدد من الجنود، معقبًا: "لأول مرة رئيس يدعو للحفاظ على سلامة الخاطفين، وهذا دليل على أنه كان واحد منهم".

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