ذكرى ثورة 30 يونيو.. حكايات الفنانين في ميادين مصر لإسقاط جماعة الإخوان.. وفاء عامر: نفدي وطننا بروحنا.. ويسرا: يوم لا يُنسى

تحل اليوم ذكرى ثورة ٣٠ يونيو التي أقصى فيها الشعب المصري جماعة الإخوان وحكمهم، وبدأت مصر عهدًا جديدًا بعدما قال الشعب كلمته وفرضها على المخربين.

ولطالما كان الفنانين جزءًا لا يتجزأ من هذا الشعب الذي ثار على الفساد، وكانوا حاضرين وبقوة في مراحل هذه الثورة الشعبية وشاركوا في التظاهرات وعبروا عن غضبهم جنبًا إلى جنب مع جموع الشعب المصري في كل الميادين، فضلًا عن أن وزارة الثقافة اندلعت منها شرارة من هذه الثورة الشعبية.

كيف شارك الفنانين في ثورة ٣٠ يونيو؟

وحرص عدد من الفنانين على التواجد في مختلف فعاليات ثورة ٣٠ يونيو، ويأتي على رأسه هؤلاء الفنانين كل من خالد الصاوي وخالد صالح، ولقد قال الصاوي في تصريحات تليفزيونية عن مشاركته في الثورة "شاركت في ثورة 30 يونيو أنا وصديقي الراحل خالد صالح" وتابع: “تحركت أنا وخالد صالح من أمام وزارة الثقافة هذا اليوم ونزلنا في الشارع”.

وهناك عدد من النجوم الذين كانوا حاضرين وبقوة في ميادين مصر في ثورة يونيو، يأتي في مقدمتهم الفنان محمد رمضان، الذي اعتلى منصة ميدان التحرير وكان يهتف ضد حكم المرشد، كما حرص عدد من الفنانين الآخرين على التواجد على رأسهم ومحمد حماقي ونبيل الحلفاوي، كما حرص الفنان حسين فهمي، وكريم عبد العزيز وأحمد حلمي والفنان هاني سلامة والفنان الراحل سامي العدل وكذلك الراحل جميل راتب والفنان أحمد السقا والفنان هاني رمزي والفنان سامح الصريطي وغيرهم النجوم.

مشاركة إيجابية للفنانات في الثورة

كانت الفنانات حاضرات وبقوة في الشوارع في هذه الثورة، وجاءت في مقدمتهم الفنانة وفاء عامر التي قالت من قبل في تصريحات إعلامية عن مشاركتها في ٣٠ يونيو "رغم خوفي من الزحمة وعندي فوبيا منها بس كنت بضطر أنزل ميادين ثورة 30 يونيو، ودي بلدنا وكنا بنحافظ عليها، ونفدي بلدنا برقابنا ودايمًا نؤكد أن بلدنا لن تسقط أبدًا"، وتابعت "للفن قوة مؤثرة على المجتمع وعلشان كده بنضرب في ضهرنا من الجماعات الإرهابية ولكن ضهرنا صلب وجاهزين في أي وقت نلبي نداء بلدنا مثل الجنود البواسل".

وأضافت وفاء عامر: "سيظل الفن المصري يدافع عن البلد، بتمنى من كل الناس يعطوا للفنان حقه ويواجهوا الظلم الذي يتعرض له أي فنان من قبل اللجان الإلكترونية للإخوان، الهدف في الأساس تشويه الفن والوطن"، بينما كانت الفنانة إلهام شاهين تحرص على التواجد في الشارع في هذا اليوم رافعة شعار ينادي بإسقاط الإخوان.

فضلًا عن مشاركة الفنانة سميرة أحمد التي شاركت في الثورة التي قالت عنها "يوم 30 يونيو نزلت الشارع ومش عارفة أروح فين" وتابعت في لقاء إعلامي “لن ننسي 30 يونيو أبدا”، بالإضافة إلى الفنانة دلال عبد العزيز التي كانت تحرص على التواجد مع المصريين في الشارع.

وكذلك الفنانة يسرا التي قالت في تصريحات إعلامية إن تاريخ 30 يونيو يحمل الكثير من المعاني لها، لافتة إلى أنها جزء من ثورة 30 يونيو ولا تنسى أنها كانت تشارك مع أصدقائها في المظاهرات ولا تزال فخورة بأنها امرأة مصرية قامت بهذه الثورة".

وأشارت إلى أن 40 مليون مواطن التحموا في نفس اللحظة لإنهاء حكم جماعة الإخوان وتأييد ثورة 30 يونيو، وتابعت: "عشت لحظة في تاريخ مصر من أهم لحظات البلد"، وشاركت في الثورة كذلك من النجمات، الفنانة سمية الخشاب والفنانة أنغام والفنانة ريهام عبد الغفور والفنانة نادية الجندي والفراشة نيللي كريم التي تواجدت في الشارع يوم 30 يونيو، وغيرهن من نجمات الفن في مصر.