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حوادث

المعمل الجنائي يفحص حريقا في شارع النيل بالدقي

حريق نخل بالدقي،
حريق نخل بالدقي، فيتو
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انتقل فريق من المعمل الجنائي بمديرية أمن الجيزة لفحص ومعاينة حريق اندلع في مجموعة من أشجار النخيل بشارع النيل بدائرة قسم شرطة  الدقي للوقوف على أسباب الحريق.

جاء ذلك فور أن انتهت قوات الحماية المدنية من عمليات التبريد بمكان الحادث بعد السيطرة على الحريق.

كانت البداية بتلقي رئيس مباحث  قسم شرطة الدقي  إخطارًا  من غرفة  عمليات النجدة يفيد باندلاع حريق في مجموعة من أشجار النخيل بشارع النيل، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بخمس سيارات إطفاء لمحل البلاغ.
ونجحت في إخماده قبل امتداده للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.

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الحصري الحماية المدنية الدقي المعمل الجنائي أمن الجيزة شارع النيل قسم شرطة الدقى

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