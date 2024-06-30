تحرير 150 محضرا في حملة تموين بمدينتي كرداسة ومنشأة القناطر

وجهت الأجهزة المعنية بمحافظة الجيزة حملة مكبرة لضبط مرتكبي وقائع الفساد الغذائي برئاسة هالة غريب مدير مديرية التموين بالجيزة، استهدفت المرور على السلاسل التجارية والأسواق وضبط المخالفين للتأكد من توافر السلع الغذائية، ومستودعات الغاز ومحطات الوقود والسلاسل التجارية.

وأسفرت عن تحرير ١٥٠ محضر مخالفة تنوعت بين ارتفاع تسعيرة أنبوبة البوتجاز وترويج أغذية مغشوشة بمدن منشأة القناطر وكرداسة.

وكان برفقة مسؤول إدارة الرقابة التجارية وإدارة الرقابة المركزية وإدارة الصيانة أحمد عبد الحميد وياسر حنفي عبد السلام وأحمد محمد إبراهيم عثمان، ومحمد محمد فتحي وسلطان النجار وأحمد كيلاني وأيمن السيد.