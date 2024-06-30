أخبار مصر اليوم: زيادة جديدة في سعر دواء باي ألكوفان.. المواعيد الجديدة لـ فتح وغلق المحال والمولات التجارية

نشر قسم أخبار مصر عددا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

مسكن الغلابة، زيادة جديدة في سعر دواء باي ألكوفان

شهد سوق الدواء المصري زيادة في سعر دواء باي ألكوفان إلى ٨١ جنيها بدلا من ٥٥ جنيها للعبوة التي تحتوي على ٣٠ قرصا.

ويستخدم دواء باي ألكوفان كمسكن قوى لعلاج الألم والصداع والالتهابات بالجسم.

ودواء باي ألكوفان يحتوي على المادة الفعالة "كيتوبروفين" من الأدوية الشهيرة واسعة الاستخدام ويستخدم كمسكن للألم ومضاد للالتهاب وخافض للحرارة ويباع في الصيدليات بالقرص أحيانا لمن يعانى من الألم والصداع.

تعليمات جديدة من محافظ الجيزة لضمان التزام المحال والمولات التجارية بمواعيد العمل

أعلنت محافظة الجيزة عن مواعيد فتح وغلق المحال والمولات التجارية خلال فصل الصيف 2024، وذلك في إطار جهود الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء وتقليل الاعتماد على المنتجات البترولية.

تنسيق الجامعات 2024، قواعد القبول وكل ما يتعلق بالتوزيع الجغرافي

تنسيق الجامعات 2024، وافق المجلس الأعلى للجامعات على أن يكون تنسيق الجامعات 2024، بنفس قواعد العام الماضي من تنسيق الجامعات.



ووفقا لقواعد التوزيع الجغرافي في تنسيق الجامعات 2024، فإن هناك مجموعة من النقاط الهامه التي يجب أن ينتبه لها الطلاب خلال التسجيل على موقع تنسيق الجامعات.

تطبق من الغد، المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال والمولات التجارية

وافق الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على ما انتهت إليه اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة الخميس الماضي بمقر وزارة التنمية المحلية لدراسة تعديل مواعيد فتح وغلق المولات والمحال التجارية، على أن تكون التوقيتات الجديدة على النحو التالى:





درجات الحرارة غدا الاثنين 01-07- 2024 في مصر

أعلنت هيئة الارصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الاثنين حيث من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة من 2: 3 درجات مئوية.

ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى، وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وحار رطب على السواحل الشمالية.

التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة توظيف جديدة بالتربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، أنه سيتم الإعلان عن مسابقة استكمال احتياجات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشار الجهاز المركزي للتنظيم والادارة إلى أن الوظائف المطلوبة ستكون: معلم مساعد رياض أطفال، ومعلم مساعد فصل للفصول (الأول والثاني والثالث) بالمرحلة الابتدائية، إلى جانب عدد من الوظائف لصالح هيئة الأبنية التعليمية.

رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتوسيع عمليات شركة "نوكيا" فى مصر



شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، والشركة المصرية للاتصالات، وشركة نوكيا Nokia، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى.





وزير الزراعة: الصادرات الزراعية تجاوزت 4.8 مليون طن بحوالي 2.8 مليار دولار

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: إن صادرات مصر الزراعية شهدت طفرة كبيرة غير مسبوقة نتيجة المشروعات الزراعية العملاقة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتى ساهمت في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، بالإضافة إلى فائض في التصدير الذي يدعم الاقتصاد الوطني بالنقد الأجنبي.





مصادر: تطوير حقل "الوصل" شمال صفا يساهم في حل أزمة الكهرباء

يعد حقل الوصل شمال صفا أحد الإضافات الإنتاجية الأحدث لقطاع البترول في مصر، إذ بدأ الإنتاج منه رسميًا في شهر يناير من العام الجاري 2024، على الرغم من اكتشافه في عام 2021.





وزير العمل يكشف مراحل تطور أجور العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص

قال وزير العمل حسن شحاتة إن "دولة 30 يونيو"،ورغم التحديات العالمية- بتوجيهات رئاسية- رفعت أجور العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، بشكل مُتسارع خاصة خلال ال 5 سنوات الماضية.