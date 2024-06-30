حالة الطقس اليوم، انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح (فيديو)
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأحد، حيث من المتوقع أن يكون هناك انخفاض طفيف بدرجات الحرارة من 2: 3 درجات مئوية.
انخفاض في درجات الحرارة
وقال الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن انخفاض درجات الحرارة يرجع إلى التأثر بمنخفض جوي يعمل على تكوين سحب منخفضة ومتوسطة.
وأضاف القياتي أن هناك نشاطا في حركة الرياح يعمل على تلطيف الأجواء خاصة في فترة المساء.
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