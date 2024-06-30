الأحد 30 يونيو 2024
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محافظ الجيزة: تخفيض 25% للسداد الفوري في التصالح بمخالفات البناء

محافظ الجيزة، فيتو
محافظ الجيزة، فيتو
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أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، انتظام سير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية بكافة أنحاء المحافظة على مدار اليوم لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء تم إصدار كتابا دوريا للوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء والأجهزة المعنية بنطاق المحافظة بمنح نسبة تخفيض قدرها ٢٥% من إجمالي مقابل التصالح في مخالفات البناء في حال السداد الفوري لمقابل التصالح، وذلك وفقًا لحكم المادة رقم ٨ من قانون التصالح رقم ١٨٧ / ٢٠٢٣ في بعض مخلفات البناء وتقنين أوضاعها.

رسوم شهادة البيانات الواحدة الصادرة من وحدة المتغيرات المكانية

 كما جاء في قرار محافظ الجيزة تحصيل مبلغ لا يتجاوز ٥٠٠ جنيه عن شهادة البيانات الواحدة الصادرة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لإتمام أعمال التصالح، وذلك في ضوء التيسيرات التي تقدمها الدولة للتسهيل على المواطنين في عملية التصالح. 

تكليفات محافظ الجيزة بشأن التصالح في مخالفات البناء 

وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باستمرار توفير التيسيرات المطلوبة لتسريع العمل في ملف التصالح، وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتقديم كافة سبل الدعم لضبط منظومة العمران والبناء وتسهيل الإجراءات على المواطنين، وإبراز أهمية القانون الجديد وعرض مزاياه،مؤكدا علي ضرورة تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل المعوقات، والرد المباشر على استفسارات وتساؤلات المواطنين، ومتابعة سير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطنين.

كما وجه المحافظ باستمرار أعمال فحص الطلبات المقدمة للتصالح مؤكدا على ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الإدارات المعنية لإنهاء كافة الإجراءات المتبعة في ملف التصالح وذلك لضمان سرعة انجاز الطلبات المقدمة من المواطنين.

 

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