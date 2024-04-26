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محافظات

قنا تعلن مواعيد غلق المحال التجارية خلال فصل الصيف

محافظ قنا،فيتو
محافظ قنا،فيتو


أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا،  تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة، بدءا من اليوم الجمعة الموافق 26 أبريل 2024، وذلك طبقا للمادة السادسة من قرار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020، الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمراكز التجارية "مولات" والورش والأعمال الحرفية، بالتزامن مع تطبيق التوقيت الصيفي.

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المواعيد الصيفية بقنا

وأضاف  الداودي، أن  المواعيد الصيفية تتضمن فتح المحال والمولات التجارية يوميا من الساعة 7 صباحا حتي الساعة 11 مساء، على أن يتم زيادة التوقيت أيام الخميس والجمعة وفى الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 12 منتصف الليل، وتكون مواعيد فتح المطاعم والمقاهي بما في ذلك الموجودة بـ "المولات" التجارية يوميا من الساعة 5 صباحا وتغلق الساعة 1 صباحا، مع استمرار خدمة "تيك أواي" وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والمقاهي، على مدار 24 ساعة، لافتا ان مواعيد فتح جميع الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميا تكون من الساعة 8 صباحا وحتي 7 مساء، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن، على ان تستثنى من هذه المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفاكهة والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

تطبيق مواعيد الغلق

ومن جانبه شدد الداودى، على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن وقرى المحافظة بضرورة التأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد الغلق، واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، منوهًا بضرورة تعاون المواطنين في تطبيق مواعيد الفتح والإغلاق، والإبلاغ عن أي مواطن يخالف هذه المواعيد، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المروري والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

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