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اقتصاد

الإحصاء: تحويلات المصريين بالخارج 241.5 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية

تحويلات المصريين
تحويلات المصريين بالخارج
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رصد تقرير صادر عن  أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بعض المؤشرات  الاقتصادية والسكانية والديموجرافية، ويأتى ذلك فى إطار ما حققته الدولة من  إنجازات خلال الـ 10 سنوات الماضية. 

ورصد التقرير الذى حصلت فيتو على نسخة منه حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الـ 10 سنوات الماضية

تحويلات المصريين 

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج 241.5 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية التالي:

• 18.5 مليار دولار عام 2013 / 2014.


• 19.3 مليار دولار عام 2014 / 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 4.4%.


• 17.1 مليار دولار عام 2015 / 2016 بنسبة انخفاض قدرها 11.7%.


• 21.8 مليار دولار عام 2016 / 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 27.7%.


• 26.4 مليار دولار عام 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 21%.


• 25.2 مليار دولار عام 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 4.7%.


• 27.8 مليار دولار عام 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 10.4%.


• 31.4 مليار دولار عام 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.2%.


• 31.9 مليار دولار خلال عام 2021 / 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 1.6%.


• 22.1 مليار دولار خلال عام 2021 / 2022 بنسبة انخفاض قدرها 30.8%.

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