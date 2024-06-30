الإحصاء يكشف حجم صادرات مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية

رصد تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بعض المؤشرات الاقتصادية والسكانية والديموجرافية، وذلك فى إطار ما حققته الدولة من إنجازات خلال الـ 10 سنوات الماضية.

ورصد التقرير معدل نمو الصادرات المصرية كالتالى:

الصادرات

سجلت قيمة الصادرات المصرية 325.2 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية:

ورصد التقرير حجم الصادرات المصرية خلال الـ 10 سنوات الماضية كالتالى:

• 27.5 مليار دولار عام 2014.



• 22 مليار دولار عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 20.2%.



• 22.5 مليار دولار عام 2016 بنسبة ارتفاع قدرها 2.3%.



• 26.3 مليار دولار عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 16.8%.



• 29.3 مليار دولار عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 11.5%.



• 30.5 مليار دولار عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 4.1%.



• 29.3 مليار دولار عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 3.9%.



• 43.6 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 48.8%.



• 52.1 مليار دولار عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 19.4%.



• 42.1 مليار دولار عام 2023 بنسبة انخفاض قدرها 19.3%.



