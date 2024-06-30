الإحصاء: 147.9 مليار جنيه حجم إنفاق مصر على الصحة خلال 2023 - 2024

رصد تقرير صادر عن أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بعض المؤشرات الاقتصادية والسكانية والديموجرافية، ويأتى ذلك فى اطار ما حققته الدولة من إنجازات خلال الـ 10 سنوات الماضية

ورصد التقرير حجم إنفاق الدولة على الصحة

الإنفاق على الصحة

بلغت قيمة إنفاق الدولة على الصحة 804.4 مليار جنيه خلال الـ 10 سنوات الماضية:



وجاء حجم الإنفاق على الصحة خلال الـ 10 سنوات الماضية كالتالى



• 42.4 مليار جنيه عام 2014 / 2015..



• 45 مليار جنيه عام 2015 / 2016 بنسبة ارتفاع قدرها 6%.



• 48.9 مليار جنيه عام 2016 / 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 8.9%.



• 54.9 مليار جنيه عام 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 12.2%.



• 61.8 مليار جنيه عام 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 12.5%.



• 73.1 مليار جنيه عام 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 18.2%.



• 93.5 مليار جنيه عام 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 28%.



• 108.8 مليار جنيه خلال عام 2021 / 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 16.3%.



• 128.1 مليار جنيه خلال عام 2022 / 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 17.8%.



• 147.9 مليار جنيه خلال عام 2023 / 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 15.4%.