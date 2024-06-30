مسؤول إسرائيلي: الجيش سيبقى في غزة حتى إيجاد قوة دولية بديلة

أفادت قناة "كان" الإسرائيلية، اليوم الأحد، نقلا عن مسئول أمني أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في قطاع غزة حتى يتم إيجاد قوة دولية لتحل محله.

الحرب ستسغرق عدة أشهر

ووفقا للمسئول فإن هذا قد يستغرق "عدة أشهر".

وعلى وقوع العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، يتركز الضوء خلال المرحلة المقبلة على مستقبل القطاع وماذا سيحدث بعد انتهاء الحرب التي شردت مئات الآلاف وقتلت عشرات الآلاف.



وتعصف المواقف المتناقضة باتفاق من شأنه أن يضع حدا للحرب منذ بدئها في قطاع غزة قبل أكثر من 8 أشهر.

ويعتبر شكل وقف إطلاق النار محط خلاف أساسي بين طرفي الصراع إسرائيل وحركة حماس.