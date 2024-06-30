الأحد 30 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مسؤول إسرائيلي: الجيش سيبقى في غزة حتى إيجاد قوة دولية بديلة

غزة، فيتو
غزة، فيتو
ads

أفادت قناة "كان" الإسرائيلية، اليوم الأحد، نقلا عن مسئول أمني أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في قطاع غزة حتى يتم إيجاد قوة دولية لتحل محله.

 

الحرب ستسغرق عدة أشهر

ووفقا للمسئول فإن هذا قد يستغرق "عدة أشهر".

وعلى وقوع العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، يتركز الضوء خلال المرحلة المقبلة على مستقبل القطاع وماذا سيحدث بعد انتهاء الحرب التي شردت مئات الآلاف وقتلت عشرات الآلاف.


وتعصف المواقف المتناقضة باتفاق من شأنه أن يضع حدا للحرب منذ بدئها في قطاع غزة قبل أكثر من 8 أشهر.

ويعتبر شكل وقف إطلاق النار محط خلاف أساسي بين طرفي الصراع إسرائيل وحركة حماس.

سبت الاحتجاجات في إسرائيل، المتظاهرون يرفعون الكارت الأحمر لـ " نتنياهو "، وجنرال إسرائيلي يرسم خطة تفكيك حركة حماس في القطاع

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إسرائيل احتجاجات فى إسرائيل الاحتجاجات في اسرائيل الجيش الإسرائيلي العمليات العسكرية الاسرائيلية

مواد متعلقة

نتنياهو ووزير جيش الاحتلال يناقشان المرحلة الثالثة من الحرب على غزة

سبت الاحتجاجات في إسرائيل، المتظاهرون يرفعون الكارت الأحمر لـ " نتنياهو "، وجنرال إسرائيلي يرسم خطة تفكيك حركة حماس في القطاع

زعيم المعارضة الإسرائيلية: هناك محادثات مع أطراف مختلفة لإسقاط حكومة نتنياهو

الأكثر قراءة

التعليم تكشف حقيقة إحالة واضعي امتحان الفيزياء بالثانوية العامة للتحقيق

رسالة قوية من السيسي للمصريين والحكومة الجديدة بشأن ارتفاع الأسعار

رقص مفيدة شيحة في ساحة مسجد محمد علي يثير الاستياء، والمصريون يطالبون بمحاسبة المسئولين

زيادة جديدة في أسعار بيبسي كولا بدءًا من الغد

بدءا من الغد، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

10 رسائل حاسمة من السيسي للمصريين في الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو

ما حكم الشرع فى تقليص وقت خطبة الجمعة بسبب الحر؟

التجارة تمد حظر تصدير السكر 3 أشهر

منوعات

المزيد

النمل يقتحم السيارات في تايوان لنشر مستعمراته

يمني يبتلع 80 قلم حبر وسماعتي أذن

عمره 428 عاما، ملف سري يكشف خبايا أول شبكة جاسوسية في بريطانيا

مقتل أربعة في نيكاراجوا وإجلاء المئات في المكسيك بسبب أمطار غزيرة (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد في السوق

سعر الدينار الكويتي صباح اليوم الأحد 30-6-2024

سعر اليورو بالبنك المركزي اليوم الأحد 30-6-2024

أسعار العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم السبت 29-6-2024 في مصر

المزيد
ads

انفوجراف

شح المساعدات الإنسانية.. أزمة الجوع تهدد حياة السكان في غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع فى تقليص وقت خطبة الجمعة بسبب الحر؟

تفسير حلم الثلج في المنام وعلاقته بالمصاعب الحياتية

تفسير حلم المرض في المنام وعلاقته بذهاب الهم والغم

المزيد
الجريدة الرسمية