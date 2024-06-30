تشكيل فريق بحث لضبط المتهم بالتعدي على مذيعة تليفزيونية
يكثف فريق من البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء علاء بشندي رئيس المباحث الجنائية، جهوده لضبط مرتكبي واقعة التعدي علي مذيعة بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري.
التعدي على مذيعة بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري
وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة تلقت بلاغا من مراسلة بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري، يفيد بتعرضها للإصابة من شخص مجهول طاردها بسيارته، منذ أن غادرت محل سكنها بمدينة المستقبل حتى وصلت إلى مدخل مدينة الشروق.
ونقلت بعد ذلك إلى المستشفى وتلقت الإسعافات الأولية، فيما تجرى مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء علاء بشندي تحريات مكثفة لكشف ملابسات الحادث.
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