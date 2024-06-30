الأحد 30 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تشكيل فريق بحث لضبط المتهم بالتعدي على مذيعة تليفزيونية

الأمن
الأمن
ads

 يكثف فريق من البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة بإشراف  اللواء علاء بشندي رئيس المباحث الجنائية، جهوده لضبط مرتكبي واقعة التعدي علي مذيعة بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري.

 

التعدي على مذيعة بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري 

 وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة تلقت بلاغا من مراسلة بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري، يفيد بتعرضها للإصابة من شخص مجهول طاردها بسيارته، منذ أن غادرت محل سكنها بمدينة المستقبل حتى وصلت إلى مدخل مدينة الشروق.

ونقلت بعد ذلك إلى المستشفى وتلقت الإسعافات الأولية، فيما تجرى مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء علاء بشندي تحريات مكثفة لكشف ملابسات الحادث.

الجهاد الإسلامي تدين تصريحات بن غفير المطالبة بقتل الأسرى الفلسطينيين

قرينة السيسي: ثورة 30 يونيو خرج فيها المصريون حمايةً لدولتهم وهويتهم الوطنية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اجهزة الامن بالقاهرة الأسرى الفلسطينيين التلفزيون المصري الدوري المصري اللواء علاء بشندي المباحث الجنائية أمن القاهرة مدينة الشروق

مواد متعلقة

حدث في 29 رمضان، عقبة بن نافع يأمر ببناء مدينة القيروان

تلاوة مميزة للقارئ الشيخ أحمد الغيطاني (فيديو)

سياسيون عن قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فى غزة.. عدلى حسين: إلزام قانوني ودولي.. حقوق إنسان النواب: المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لتنفيذ القرار.. رئيس الوفد: نطالب بتحويله لدائم

مدبولي يستعرض تقرير المتابعة الثاني لخطة الحوار الوطني

الأكثر قراءة

التعليم تكشف حقيقة إحالة واضعي امتحان الفيزياء بالثانوية العامة للتحقيق

رسالة قوية من السيسي للمصريين والحكومة الجديدة بشأن ارتفاع الأسعار

رقص مفيدة شيحة في ساحة مسجد محمد علي يثير الاستياء، والمصريون يطالبون بمحاسبة المسئولين

زيادة جديدة في أسعار بيبسي كولا بدءًا من الغد

بدءا من الغد، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

10 رسائل حاسمة من السيسي للمصريين في الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو

التجارة تمد حظر تصدير السكر 3 أشهر

ما حكم الشرع فى تقليص وقت خطبة الجمعة بسبب الحر؟

منوعات

المزيد

النمل يقتحم السيارات في تايوان لنشر مستعمراته

يمني يبتلع 80 قلم حبر وسماعتي أذن

عمره 428 عاما، ملف سري يكشف خبايا أول شبكة جاسوسية في بريطانيا

مقتل أربعة في نيكاراجوا وإجلاء المئات في المكسيك بسبب أمطار غزيرة (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي صباح اليوم الأحد 30-6-2024

سعر اليورو بالبنك المركزي اليوم الأحد 30-6-2024

أسعار العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم السبت 29-6-2024 في مصر

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت في السوق المحلي

المزيد
ads

انفوجراف

شح المساعدات الإنسانية.. أزمة الجوع تهدد حياة السكان في غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع فى تقليص وقت خطبة الجمعة بسبب الحر؟

تفسير حلم الثلج في المنام وعلاقته بالمصاعب الحياتية

تفسير حلم المرض في المنام وعلاقته بذهاب الهم والغم

المزيد
الجريدة الرسمية