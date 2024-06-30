الأحد 30 يونيو 2024
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أخبار مصر

قرينة السيسي: ثورة 30 يونيو خرج فيها المصريون حمايةً لدولتهم وهويتهم الوطنية

قرينة الرئيس السيسي.فيتو
قرينة الرئيس السيسي.فيتو
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هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، الشعب المصري بالذكرى الحادية عشرة لثورة ٣٠ يونيو المجيدة، قائلة “خرج فيها المصريون حمايةً لدولتهم وهويتهم الوطنية”.

وأضافت: “تحية لكل مصري ومصرية.. وأدعوكم جميعا لاستلهام روح ٣٠ يونيو لمواجهة كل تحديات نواجهها”.

تحتفل مصر اليوم الأحد الموافق 30 يونيو بالذكرى الـ 11 لـ ثورة 30 يونيو تلك الثورة العظيمة التي استطاع المصريون من خلالها إزاحة جماعة الإخوان عن حكم البلاد.


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انتصار السيسي الشعب المصرى ٣٠ يونيو

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