الجهاد الإسلامي تدين تصريحات بن غفير المطالبة بقتل الأسرى الفلسطينيين
أدانت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في بيان اليوم الأحد، تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير المطالبة بإطلاق الرصاص على رؤوس الأسرى في سجون الاحتلال.
الأسرى الفلسطينيون يتعرضون للتعذيب في سجون الاحتلال
وتجدر الإشارة إلى أن بن غفير طالب مرات عدة بإعدام الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وذلك منذ بداية العدوان على قطاع غزة.
وانتهكت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حقوق الأسرى الفلسطينيين المعتقلين لديها، ومارست التعذيب القاسي ضدهم.
وأكدت منظمة أممية وحقوقية عدم احترام إسرائيل للقانون الدولي في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين وتعذيبهم.
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