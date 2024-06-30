دي ماريا يتخطى زانيتي في قائمة مميزة مع الأرجنتين

كوبا أمريكا 2024، شارك آنخيل دي ماريا، نجم منتخب الأرجنتين، في فوز منتخب بلاده على بيرو 2-0، فجر اليوم الأحد بتوقيت جرينتش، ضمن الجولة الختامية لدور مجموعات كوبا أمريكا 2024.

دي ماريا يصل إلى المباراة 143

وذكرت شبكة "TNT Sports" الأرجنتينية، أن دي ماريا وصل إلى مباراته رقم 143 بقميص راقصي التانجو، ليتخطى رقم مواطنه الأسطورة خافيير زانيتي، الذي شارك في 142 لقاءً دوليًا.

ولفتت إلى أن دي ماريا أصبح بذلك، ثالث أكثر لاعب في تاريخ الأرجنتين مشاركةً مع المنتخب الوطني، حيث لا يسبقه سوى ليونيل ميسي، صاحب الرقم القياسي (184 مباراة)، وخافيير ماسكيرانو (147).

وحقق المنتخب الأرجنتيني العلامة الكاملة في مرحلة المجموعات، بـ9 نقاط جمعها من 3 انتصارات، على كندا وتشيلي وبيرو، ليتأهل إلى ربع النهائي.

الأرجنتين ضد بيرو

حقق المنتخب الأرجنتيني العلامة الكاملة في دور المجموعات بكوبا أمريكا بعد فوزه على منتخب بيرو 2-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب هارد روك، في آخر جولات المجموعة الأولى من بطولة كوبا أمريكا 2024 المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية حتى 14 يوليو المقبل.

سجل هدفي المنتخب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 47 و86 من عمر الشوط الثاني.

فيما ودع منتخب بيرو البطولة بعد حصوله على نقطة وحيدة متذيلا بها ترتيب المجموعة الأولى.