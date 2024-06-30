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رياضة

كوبا أمريكا، مارتينيز يكشف سبب احتفاله مع ميسي بهدفي الفوز على بيرو

مارتينيز،فيتو
مارتينيز،فيتو
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كوبا أمريكا 2024، أعرب لاوتارو مارتينيز، مهاجم منتخب الأرجنتين، عن سعادته الكبيرة بمساهمته في فوز منتخب بلاده على بيرو 2-0 فجر اليوم الأحد بتوقيت جرينتش، ضمن الجولة الأخيرة من دور مجموعات كوبا أمريكا 2024.

ونجح مارتينيز في تسجيل هدفي الأرجنتين، بالدقيقتين 47 و86، لينفرد بصدارة هدافي البطولة برصيد 4 أهداف.

وفي هذا الصدد، قال مهاجم إنتر ميلان خلال تصريحات أبرزها الحساب الرسمي للمنتخب الأرجنتيني، على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "أنا سعيد للغاية، نحن نعمل من أجل الفريق.. لقد كان الشوط الأول صعبا جدا بالنسبة لنا، لكننا عملنا بهدوء".


وأضاف: "أنا أعمل لكي أظهر للمدرب أنني مستعد، عندما يحتاج إلي.. أنا سعيد لأننا نجحنا في تحقيق ما عملنا من أجله، على مدار الأسبوع".

ميسي

وذهب لاوتارو، عقب تسجيله الهدف الأول، ليعانق زميله الأسطورة ليونيل ميسي، الذي كان جالسا على مقاعد البدلاء بسبب الإصابة.

وفسر لاعب التانجو هذا التصرف بقوله: "ذهبت لمعانقة ليو ميسي، بسبب كل ما يعنيه بالنسبة لنا".

الأرجنتين ضد بيرو

حقق المنتخب الأرجنتيني العلامة الكاملة في دور المجموعات بكوبا أمريكا بعد فوزه على منتخب بيرو 2-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب هارد روك، في آخر جولات المجموعة الأولى من بطولة كوبا أمريكا 2024 المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية حتى 14 يوليو المقبل.

 

سجل هدفي المنتخب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 47 و86 من عمر الشوط الثاني.

فيما ودع منتخب بيرو البطولة بعد حصوله على نقطة وحيدة متذيلا بها ترتيب المجموعة الأولى.

 

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