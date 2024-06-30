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رياضة

صدفة غير سارة تجمع ميسي ورونالدو، فشل غير مسبوق للثنائي

رونالدو وميسي،فيتو
رونالدو وميسي،فيتو
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كوبا أمريكا، جلس ليونيل ميسي أسطورة الأرجنتين، على مقاعد البدلاء في الفوز على بيرو 2-0، بالجولة الثالثة من دور المجموعات لكوبا أمريكا 2024.

النجم الأرجنتيني عانى من إصابة قبل المباراة، ليفضل الجهاز الفني للمنتخب عدم الاستعانة به، لتجهيزه بأفضل طريقة ممكنة للمرحلة الإقصائية من البطولة.

ولم يتمكن ميسي من وضع بصمته التهديفية في دور المجموعات، حيث شارك في أول مباراتين ضد كندا وتشيلي ولم يسجل.

رونالدو وميسي 

وذكرت شبكة "ESPN"، أن ميسي وغريمه كريستيانو رونالدو قائد البرتغال، فشلا في تسجيل أي هدف بمرحلة المجموعات ببطولة دولية، لأول مرة في التاريخ خلال مسيرتيهما الكروية.

فرونالدو أيضا لم يكن أفضل حالا من ميسي، حيث لم يسجل في المباريات الـ3 لمنتخب بلاده بدور مجموعات بطولة اليورو، أمام تركيا وجورجيا والتشيك.

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