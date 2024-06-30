الأحد 30 يونيو 2024
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وزير الإسكان: تكثيف أعمال رفع الكفاءة وتطوير الطرق بـ4 مدن جديدة

د. عاصم الجزار وزير
د. عاصم الجزار وزير الاسكان، فيتو
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أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مسئولي أجهزة مدن القاهرة الجديدة و15 مايو والعبور والشيخ زايد، كثفوا أعمال رفع كفاءة وتطوير الطرق، والنظافة، والصيانة الجاري تنفيذها بتلك المدن، بهدف توفير عوامل الجذب، وسبل الراحة لسكان المدن الجديدة، وتحسين البنية التحتية.

وفي هذا الإطار، تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، مركز خدمات التجمع الخامس لمتابعة البدء في تنفيذ أعمال رفع كفاءة الطرق والأرصفة بمركز خدمات التجمع الخامس، لتوفير سبل الراحة لساكنى المدينة، مشددًا على ضرورة توفير ساحات وأماكن انتظار للسيارات، وكذا أرصفة مناسبة للمشاة، كما تفقد الحى الأول والحى الثاني بالتجمع الخامس.

وخلال جولته، أكد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، متابعة أعمال النظافة بالأحياء ومتابعة كافة المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال حدوث مخالفات.

وأوضح المهندس علي سعد رئيس جهاز مدينة 15 مايو أن المدينة تشهد أعمال تطوير شاملة لجميع المداخل الرئيسية بهدف تحسين البنية التحتية وتسهيل حركة المرور، وذلك في إطار خطة المدينة لتحديث المرافق العامة وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية.

ولفت  سعد، إلى أنه جارِ تكثيف أعمال الطرق بمنطقة الإسكان العائلي بالمرحلة الرابعة بالمدينة ضمن مشروع رفع كفاءة وتحسين جودة الطرق، والتي تشمل أعمال الطبقة الأسفلتية، وأعمال تنسيق الموقع وتركيب البلدورات والإنترلوك.

وأضاف أنه يتم إجراء تطوير ورفع كفاءة مدخل الطريق الأوسطي بالمدينة، وتحسين مداخل المدينة من الناحية الجمالية من خلال زراعة الأشجار والنباتات التجميلية.

وأوضح سعد، أن هذه الأعمال تتواكب مع جهود تطوير ورفع كفاءة طريق الأوتوستراد، حيث يربطها طريق الأوتوستراد والطريق الأوسطي والإقليمي، مؤكدًا على الشركات المنفذة ضرورة الانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة للمشروع.

وفي مدينة العبور أوضح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز المدينة، أنه جارٍ تكثيف أعمال التطوير بالمدينة والمتابعة اليومية لها ونسب تنفيذها، مضيفًا أنه جارٍ استكمال أعمال الطبقة الأسفلتية الرابطة لكامل القطاع بأحد الشوارع وحارة الخدمة أمام البلوك (١٨٠١٠) بالحي التاسع، وجارٍ استكمال أعمال إعادة الشيء لأصله لمسارات الغاز الطبيعي وقطوعات المرافق بشارع سيد مكاوي بالحي التاسع.

وأجرى المهندس أحمد محمد عبد الرازق، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، ومسئولو الجهاز،  جولة تفقدية، لمتابعة الحالة العامة بالأحياء ( العاشر،الحادي عشر مجاورة ٣، الحي التاسع مجاورة ٤، الحي السادس عشر مجاورة ٤،٢، المستثمر الصغير )، كما تفقد المحاور والطرق الداخلية، وكذا الحدائق العامة.

وتابع رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، خلال الجولة، أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات، ورعاية المزروعات والتعامل مع أى مخالفات، مؤكدًا خلال المرور على تكثيف أعمال النظافة والرعاية للمسطحات الخضراء لرفع كفاءتها وإعادة الشىء لأصله لبعض القطعيات بالطرق والمشايات داخل الحدائق.

وشدد على ضرورة العناية بنظافة الأرصفة وحارات الخدمة في جميع الشوارع الرئيسية والفرعية، والاهتمام بالنظافة حول المباني الخدمية بالمدينة، ورفع كفاءة العلامات الإرشادية المتهالكة، ودفن جميع كابلات الكهرباء المكشوفة بالطرق العامة.

وخلال جولة رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد،  تم تنفيذ حملة لإزالة جميع الإشغالات من المحال في سنتر مودرن بالحي العاشر،  وتم المرور على السويقة بالحي الحادي عشر، للتأكد من انتظام العمل بها ومن جودة الأغذية المعروضة وضبط الأسعار، مؤكدًا في ختام الجولة استمرار المرور يوميًا بجميع أنحاء المدينة، والعمل على تقديم أفضل الخدمات لسكان المدينة.

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