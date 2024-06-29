الأحد 30 يونيو 2024
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الانتهاء من إصلاح خط مياه قطر ٦٠٠ مم بميدان فيني بالدقي وعودة المياه تدريجيًا

كسر المياه، فيتو
كسر المياه، فيتو
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن الانتهاء من أعمال إصلاح كسر خط المياه قطر ٦٠٠ مم بميدان فيني بالدقي، بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والمهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.

وأوضحت الشركة إعادة ضخ المياه لتصل تدريجيًا لمناطق: "ميدان فينى بالدقى مع واجهة كورنيش النيل، مستشفى العجوزة حتى نفق الجلاء وميدان فيني".

يُذكر أن الشركة دفعت بسيارات مياه نقية في المناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة المياه بصورة طبيعية للمواطنين.

واختتمت اجتماعات الجمعيات العامة لـشركات مياه الشرب والصرف الصحي، برئاسة المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ورئيس الجمعية العامة للشركات. 

حضر الاجتماع ممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة، لمناقشة الموازنة التقديرية للشركات التابعة للعام المالي 2024-2025.

ووافقت الجمعية على اعتماد الموازنة التقديرية بعد استعراض جدول الأعمال وملاحظات مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات، وأوصت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك الملاحظات.

وأكد رسلان أن الموازنة التقديرية تراعي التزامات الشركات تجاه المواطنين وتتضمن خططًا لتحسين الأداء من خلال تطوير الخدمات وزيادة الطاقة الإنتاجية للمحطات، وتعزيز استغلال الموارد وتطبيق معايير التشغيل القياسية، بالإضافة إلى متابعة جودة مياه الشرب في مختلف مراحل الإنتاج وتطوير الفروع التجارية ومراكز خدمة العملاء.

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احمد راشد محافظ الجيزة الجهاز المركزى للمحاسبات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الشركة القابضة لمياه الشرب القابضة لمياه الشرب والصرف القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القاب المهندس منصور بدوي فينى

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