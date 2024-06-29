تظاهرات حاشدة في 80 موقعا للمطالبة بإقالة نتنياهو (فيديو)
اندلعت تظاهرات حاشدة مساء اليوم السبت في 80 موقعا داخل البلاد للمطالبة بإقالة حكومة بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة.
إقالة حكومة نتنياهو
ولفتت صحيفة إسرائيل اليوم العبرية إلى خروج عشرات المظاهرات داخل البلاد للمطالبة بإقالة فورية لحكومة نتنياهو مع جراء انتخابات عاجلة للكنيست الإسرائيلي.
كما توجه المتظاهرون لمقر نقابة العمال العامة في إسرائيل للمطالبة بإعلان إضراب شامل.
ويأتي هذا في وقت أغلق متظاهرون إسرائيليون، اليوم السبت، شارع "90" الرئيسي قرب مدينة صفد شمالي البلاد احتجاجًا على الأوضاع الأمنية
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