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رياضة

إنجاز تاريخي ينتظر إبراهيم عادل في أولمبياد باريس 2024

إبراهيم عادل قائد
إبراهيم عادل قائد المنتخب الأولمبي، فيتو
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أولمبياد باريس، أصبح إبراهيم عادل نجم نادي بيراميدز وقائد المنتخب الأولمبي على أعتاب تحقيق إنجاز تاريخي في الأولمبياد، وذلك عند مشاركته مع الفراعنة في دورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024”، المقرر انطلاق منافساتها يوم 24 يوليو المقبل.

حال مشاركة إبراهيم عادل مع المنتخب الأولمبي المصري في أولمبياد باريس، ستكون هذه هي المشاركة الثانية له على التوالي في الأولمبياد، ليصبح أول لاعب في تاريخ الكرة المصرية يشارك في نسختين متتاليتين بدورة الألعاب الأولمبية.

كما سيكون إبراهيم عادل بمشاركته في أولمبياد باريس أول لاعب مصري يشارك في نسختين متتاليتين من الألعاب الأولمبية وهو ما زال تحت 23 سنة، حيث شارك إبراهيم عادل في أولمبياد طوكيو 2020 مع المدرب شوقي غريب.

أحمد حجازي مدافع منتخب مصر، فيتو

أحمد حجازي شارك في نسختين بالألعاب الأولمبية

 جدير بالذكر أن أحمد حجازي سبق له المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية مرتين، ولكنهما لم تكونا في نسختين متتاليتين، كما أن حجازي شارك للمرة الأولى في نسخة 2012 بلندن وكان تحت 23 سنة.

أما المرة الثانية التي شارك فيها أحمد حجازي في الألعاب الأولمبية، فكانت في النسخة الماضية 2020 بطوكيو، ولكنه شارك ضمن الثلاثي فوق السن.

ويعد أحمد حجازي من بين أكثر اللاعبين مشاركة في الألعاب الأولمبية برصيد ثماني مباريات، بالتساوي مع على الحسني لاعب الأهلي والزمالك الأسبق ومحمد بدوي لاعب المصري الأسبق 

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