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احتفال كبير من روديجر بعد إنقاذ رائع أمام الدنمارك

أنطونيو روديجر،
أنطونيو روديجر، فيتو
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يورو 2024، احتفل أنطونيو روديجر، مدافع منتخب ألمانيا، بشكل كبير بعد إنقاذ رائع في اللحظات الأخيرة من عمر لقاء الدنمارك مساء السبت في ثمن نهائي كأس أوروبا "يورو 2024".

وفاز منتخب ألمانيا على منافسه الدنمارك بنتيجة 2-0 ليصعد إلى ربع نهائي البطولة القارية التي يستضيفها على أرضه.

وأبعد روديجر فرصة لصالح منتخب الدنمارك قبل أن يرفع يديه احتفالًا بصورة كبيرة وكأنه سجل هدفًا.

وفاز روديجر نجم ريال مدريد الإسباني بجائزة رجل المباراة من جانب الاتحاد الأوروبي "يويفا" عقب نهاية اللقاء مباشرة.

وقدم مدافع منتخب ألمانيا أرقامًا مميزة خلال لقاء الدنمارك جعلته الأفضل في المباراة.

ونجح روديغر في استخلاص الكرة 4 مرات بجانب القيام بالتصدي لفرصتين محققتين من جانب الدنمارك.

وحجز المنتخب الألماني مقعده في ربع نهائي بطولة كأس أوروبا "يورو 2024" بعد تغلبه على الدنمارك ليضرب موعدًا ضد الفائز من لقاء إسبانيا أو جورجيا.

وأصبح منتخب ألمانيا ثاني المنتخبات المتأهلة إلى ربع النهائي بعد منتخب سويسرا الذي أقصى إيطاليا حاملة اللقب بالفوز بنتيجة 2-0 في افتتاح منافسات ثمن النهائي.

 

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