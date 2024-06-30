مدافع ألمانيا رجل مباراة الدنمارك في يورو 2024

يورو 2024، حصد أحد نجوم ألمانيا جائزة رجل المباراة، بعد الفوز على الدنمارك 2-0 مساء السبت، في ثمن نهائي يورو 2024، على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

ويتعلق الأمر بمدافع الماكينات، أنطونيو روديجر، الذي قدم أداء قويا طوال المباراة، ونجح في الفوز بالعديد من الكرات الثنائية، خاصة الهوائية، كما تميز بالدقة في تمرير الكرة والخروج بها.

وسجل ثنائية المنتخب الألماني: كاي هافيرتز في الدقيقة (53)، وجمال موسيالا (68).

وتنتظر ألمانيا في ربع النهائي، الفائز من مباراة إسبانيا وجورجيا المقررة اليوم الأحد.

ويبحث أصحاب الأرض عن لقب اليورو الرابع في تاريخهم، والأول منذ نسخة 1996، لفض الشراكة مع إسبانيا، التي توجت بالبطولة القارية 3 مرات أيضا.

ووقفت تقنية الڤار إلى جوار المنتخب الألماني في مباراته أمام الدنمارك على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في ثمن نهائي يورو 2024.

وشهد الشوط الثاني إثارة كبيرة في دقائقه الأولى، حيث نجحت الدنمارك في افتتاح التسجيل في الدقيقة 47 عبر يواكيم أندرسن.

وبعد الاحتفال بالهدف ألغاه الحكم بعد الرجوع إلى تقنية الڤار، التي أظهرت وجود حالة تسلل على الدنمارك.

وبعد تنفيذ ألمانيا لمخالفة التسلل مباشرة، توغل دافيد روم في الجانب الأيسر وأرسل عرضية لمست يد أندرسن بالذات.

واستدعت تقنية الڤار حكم اللقاء مايكل أوليفر، ليقرر احتساب ركلة جزاء لألمانيا، نفذها كاي هافيرتز بنجاح في الدقيقة 53 بتسديدة أرضية قوية على يسار حارس المرمى كاسبر شمايكل.

وكانت مباراة منتخب ألمانيا، ضد الدنمارك عادت للاستئناف مرة أخرى بعد توقفها ربع ساعة في الشوط الأول بسبب الأحوال الجوية.

وقرر مايكل أوليفر حكم مباراة ألمانيا والدنمارك، قرر إيقاف اللعب بسبب سوء الأحوال الجوية، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في ثمن نهائي يورو 2024.



وأوقف الحكم، سير اللقاء في الدقيقة 35، بسبب صواعق البرق التي بدأت في ضرب الملعب مع هطول الأمطار بغزارة، مساء السبت.



وغادر لاعبو الفريقين، أرض الملعب، وتوجهوا مباشرة إلى مقاعد البدلاء.

وبعد دقائق قليلة، غادر لاعبو الفريقين، الملعب تماما، وذهبوا إلى غرف خلع الملابس، مع كثافة هطول الأمطار.

تشكيل ألمانيا ضد الدنمارك

وأجرى ناجلسمان مدرب منتخب ألمانيا 3 تغييرات على تشكيل ألمانيا الأساسي، بالمقارنة مع دور المجموعات، حيث دفع بشلوتيربيك بدلا من تاه، بسبب إيقاف الأخير.

كما أشرك المدرب الألماني لاعبه ديفيد راوم بدلا من ميتلشتيت، ودفع بساني في مكان فيرتز.

وجاء تشكيل ألمانيا كالتالي:

نوير - روديجر - راوم - كيميتش - هافيرتز - كروس - موسيالا - شلوتيربيك - ساني - جوندوجان - أندريش.

تشكيل الدنمارك ضد ألمانيا



كما أعلن كاسبر هيولماند، مدرب الدنمارك، تشكيل فريقه الذي جاء كالتالي:

شمايكل - أندرسن - فيسترجارد - مايهلي - كريستينسين - ديلاني - هويلاند - إريكسن - أولسن - باه - هويبرج.

وتأهلت ألمانيا لدور الـ 16 بعد تصدر المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، بعد الفوز أمام اسكتلندا (5-1) والمجر (2-0) والتعادل أمام سويسرا (1-1).

فيما حلت الدنمارك في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، وذلك بعد التعادل أمام سلوفينيا (1-1) وأمام إنجلترا بنفس النتيجة قبل التعادل أمام صربيا بدون أهداف.