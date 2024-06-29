أول قرار من جوميز بعد فوز الزمالك على سيراميكا بالدوري

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة من التدريبات غدًا الأحد، بعد خوض مباراة سيراميكا كليوباترا اليوم في مسابقة الدوري.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الاثنين المقبل على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة فاركو المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، بإستاد برج العرب في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

وفاز فريق الزمالك على سيراميكا كليوباترا برباعية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 37 نقطة.