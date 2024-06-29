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رياضة

يورو 2024، توقف مباراة ألمانيا والدنمارك بسبب سوء الأحوال الجوية

مباراة ألمانيا والدنمارك،
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توقف مباراة ألمانيا ضد الدنمارك بسبب سوء الأحوال الجوية مع الوصول للدقيقة 35 على ملعب سيجنال إيدونا بارك، مساء اليوم السبت، ضمن لقاءات ثمن نهائي يورو 2024.

وهبط الأمطار والرعد بشكل مكثف في الشوط الأول من المباراة ليدخل اللاعبين بعدها لغرفة الملابس. 

وتأهلت ألمانيا في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، بعد الفوز أمام اسكتلندا (5-1) والمجر (2-0) والتعادل أمام سويسرا (1-1).

تشكيل ألمانيا ضد الدنمارك 

نوير- روديجر- راوم- كيميتش- هافيرتز- كروس- موسيالا- شلوتيربيك- ساني- جوندوجان- أندريش.

تشكيل الدنمارك ضد ألمانيا 

شمايكل- أندرسن- فيسترجارد- مايهلي- كريستينسين- ديلاني- هويلاند- إريكسن- أولسن- باه- هويبرج.

وبدورهل حلت الدنمارك في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، وذلك بعد التعادل أمام سلوفينيا (1-1) وأمام إنجلترا بنفس النتيجة قبل التعادل أمام صربيا بدون أهداف.

وأجرى ناجلسمان 3 تبديلات على تشكيل ألمانيا الأساسي بالمقارنة مع دور المجموعات، بالدفع بشلوتيربيك بدلا من تاه بسبب إيقاف الأخير، كما دفع براوم بدلا من الظهير ميتلشتيت، وأخيرا دفع بساني بدلا من فيرتز.

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