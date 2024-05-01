تشواميني: ريال مدريد الأفضل في العالم ونسعى لحسم التأهل لنهائي دوري الأبطال

ريال مدريد، أكد الفرنسي أوريلين تشواميني نجم ريال مدريد، أن فريقه سيسعى لحسم التأهل في الإياب، ضد بايرن ميونخ بعد التعادل ذهابا على ملعب أليانز أرينا، مساء أمس الثلاثاء، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال تشواميني، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لقد أردنا الفوز، لكن في النهاية تعادلنا، والأهم هو اللعب في الإياب بدعم جماهيرنا، ونعلم أنه يمكننا الفوز على أرضنا وسنستعد، هدفنا هو الفوز باللقب".

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وأضاف: "لقد بدأنا الشوط الثاني بشكل جيد للغاية، لكننا استقبلنا هدفين، وعلينا أن نقدم أداء أفضل، لكننا قاتلنا حتى النهاية لتسجيل الهدف الثاني، ونحن في وضع جيد، وسنلعب في البرنابيو من أجل الفوز".

وتابع: "كروس وفينيسيوس رائعان، لدينا فريق مذهل، ونعلم أننا أفضل فريق في العالم".

وعن لعبه في خط الوسط وقلب الدفاع خلال المباراة، علق: "بالنسبة لي أهم شيء هو مساعدة الفريق، وأفضل اللعب في خط الوسط، لكن عندما يتعين علي اللعب في الدفاع، أقدم كل ما لدي، ويجب أن أستمر على هذا المنوال".

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب، بين الفريقين يوم الأربعاء المقبل، في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو".

وتعادل ريال مدريد الإسباني مع بايرن ميونخ الألماني بنتيجة (2-2)، مساء الثلاثاء، في اللقاء الذي احتضنه ملعب أليانز أرينا في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

أحرز ثنائية البايرن ليروي ساني وهاري كين، بينما سجل ثنائية الريال فينيسيوس جونيور.

وشهد تشكيل الريال، البدء بلوكاس فاسكيز كظهير أيمن، في ظل غياب داني كارفاخال للإصابة، وقاد الهجوم الثنائي فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس، ومن خلفهما جود بيلينجهام.

في الوقت ذاته، جلس البلجيكي تيبو كورتوا على مقاعد البدلاء، في ظل اقترابه من الجاهزية التامة للمشاركة في المباريات.

وجاء تشكيل الريال كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين.

الدفاع: فيرلاند ميندي - أنطونيو روديجر - ناتشو فيرنانديز - لوكاس فاسكيز.

الوسط: أوريلين تشواميني - جود بيلينجهام - توني كروس - فيدي فالفيردي.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو جوس.

تشكيل بايرن ميونخ

حراسة المرمى: مانويل نوير

الدفاع: نصير مزراوي – إريك داير – كيم مين جاي – جوشوا كيميتش.

الوسط: كونراد لايمر – ليون جوريتسكا – رافائيل جيريرو – جمال موسيالا – ليروى ساني.

الهجوم: هاري كين.