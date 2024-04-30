بايرن ميونخ يحرز هدفين في ريال مدريد خلال 4 دقائق

سجل فريق بايرن ميونخ هدفين في 4 دقائق بمرمى ريال مدريد، لتصبح النتيجة 2-1 للبافاري، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، في معقل الأول ملعب "أليانز أرينا".

سجل الهدفين ليروي ساني في الدقيقة 53 وهاري كين في الدقيقة 57 من ضربة جزاء.

وسجل فينيسوس جونيورز لاعب ريال مدريد هدف الملكي الأول في مرمى بايرن ميونخ الألماني بالدقيقة 22.

تشكيل بايرن ميونخ ضد ريال مدريد



حراسة المرمى: مانويل نوير.

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خط الدفاع: نصير مزراوي - مين جاي - إيريك داير - جوشوا كيميتش.

خط الوسط: ليون جوريتسكا - لايمار - جمال موسيالا.

خط الهجوم: ليروي ساني - مولر - هاري كين.

تشكيل ريال مدريد ضد بايرن ميونخ



حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - ناتشو فيرنانديز - أنتونيو روديجر - فيرلاند ميندي.

خط الوسط: أوريلين تشواميني - فيديريكو فالفيردي - توني كروس - جود بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو جويس - فينيسيوس جونيور.