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تنبيه عاجل من تعليم القاهرة بشأن نتيجة المرحلة الأخيرة لرياض الأطفال

رياض الأطفال 2024
رياض الأطفال 2024

وجهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، تنبيها مهما وعاجلا لجميع أولياء الأمور بشأن نتيجة المرحلة الأخيرة لرياض الأطفال بالمحافظة.

 نتيجة المرحلة الاخيرة لرياض الأطفال 2024

وقالت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة في منشور لها:  ترقبوا، نتيجة المرحلة الاخيرة لرياض الأطفال لمحافظة القاهرة للعام الدراسي 2023 -2024.

نتيجة رياض الأطفال 2024

ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعقد امتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ لمراحل النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم ٨ مايو ٢٠٢٤ وحتى يوم ٢٣ مايو ٢٠٢٤، وذلك مراعاة لعدم عقد أي امتحانات خلال أعياد الإخوة المسيحيين.

 

امتحانات نهاية العام 

ومن المقرر أن تتولى كل مديرية مسؤولية وضع جداول الامتحانات وإعلانها، حيث تعقد امتحانات مراحل النقل على مستوى الإدارات التعليمية، كما تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المديريات التعليمية.

وأكدت الوزارة عقد امتحانات نهاية العام الدراسي للدبلومات الفنية في موعدها المعلن بداية من يوم ٢٥ مايو ٢٠٢٤ وحتى ٦ يونيو ٢٠٢٤.

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توجيهات مهمة من تعليم القاهرة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

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قرار عاجل من تعليم القاهرة بشأن تطبيق التوقيت الصيفي ومواعيد الامتحانات

كما شددت على عقد امتحانات شهادة إتمام مرحلة الثانوية العامة وفق الجدول المعلن بداية من يوم ١٠ يونيو المقبل وحتى يوم ٢٠ يوليو المقبل.

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