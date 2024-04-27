توجيهات مهمة من تعليم القاهرة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

اجتمعت همت أبو كيلة مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وداليا عباس مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات، مع رؤساء أقسام شئون الطلبة والامتحانات ورؤساء لجان النظام والمراقبة بالإدارات التعليمية لبحث استعدادات عقد امتحانات الشهادة الاعدادية.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

وفي بداية الاجتماع رحبت مدير عام الشئون التنفيذية بالحضور وقدمت الشكر لهم على الجهد المبذول فى إنجاز الأعمال المنوطين بها، مثمنة الدور الكبير الذي يقومون به، وناقشت مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات في بنود الاجتماع وتشمل الآتي:

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التنبيه على ضرورة مراجعة أوراق الطلبة الأوائل بعناية حتى يحصل كلًا منهم على تقديره الذي يستحقه.

التنبيه على إنجاز أعمال تقدير الدرجات كل يوم وإبلاغ المديرية بما تم.

التنبيه على رفع النتائج في المواعيد المحددة على الموقع الإلكتروني لشئون الطلبة والامتحانات بالمديرية لاعتماد معالي اللواء محافظ القاهرة.

التنبيه على إرسال أوراق الأوائل بمجرد الانتهاء من أعمال الرصد واعتماد الموجهين الأوائل كل مادة على حدة وإرسالها في مظاريف مغلقة

إلى إدارة شئون الطلبة والامتحانات للمراجعة النهائية من الموجهين العموم بالمديرية.

إلى إدارة شئون الطلبة والامتحانات للمراجعة النهائية من الموجهين العموم بالمديرية. التنبيه على توحيد النماذج الصادرة من أقسام شئون الطلبة والامتحانات على مستوى المديرية والتي يتم طبعها الآن من على الموقع الإلكتروني لإدارة شئون الطلبة والامتحانات على الورق المؤمن.

التنبيه على عدم التوقيع على البيانات الموجهة للسفر إلى الخارج

( إلا لمن هم لهم صحة التوقيع للخارج)

( إلا لمن هم لهم صحة التوقيع للخارج) عدم تحديد أي جهة غير الدولة الموجه إليها البيان.

التنبيه على عدم استخراج طلبات إلحاق من الإدارات والتوجيه إلى المديرية بناء على تعليمات الوزارة طبقًا للقرار الوزاري ٢٨٤ لسنة ٢٠١٤، مع مناقشة إجراءات إلحاق الوافدين والعائدين (الجنسيات التي لها حق القيد بالمدارس الحكومية).

التنبيه على أن يتم إصدار البيانات (نجاح، قيد، تدرج...) عن طريق إدارة شئون الطلبة والامتحانات.

وفي الختام شددت على ضرورة العمل بروح الفريق والتكاتف لإنجاح المنظومة.