جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة والجيزة
يبحث عدد كبير من أولياء أمور وطلاب الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظتي القاهرة والجيزة عن موعد انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي 2023-2024.
امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
واستكمالا للخدمات التي تقدمها فيتو لجميع الطلاب وأولياء الأمور، ننشر جداول امتحانات نهاية العام لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة والجيزة.
امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة
وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، تبدأ من الخميس الموافق ١٦ مايو حتى الأربعاء ٢٢ مايو.
امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالجيزة
وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 (العامة، المهنية، المكفوفين، الصم) تبدأ يوم السبت الموافق 18/5/2024 إلى يوم الخميس الموافق 23/5/2024.
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