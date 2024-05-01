الأربعاء 01 مايو 2024
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جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة والجيزة

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية، فيتو

يبحث عدد كبير من أولياء أمور وطلاب الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظتي القاهرة والجيزة عن موعد انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي 2023-2024.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

واستكمالا للخدمات التي تقدمها فيتو لجميع الطلاب وأولياء الأمور، ننشر جداول امتحانات نهاية العام لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة والجيزة.

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توجيهات مهمة من تعليم القاهرة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

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تبدأ 15 مايو، جدول امتحانات الترم الثانى لطلاب الشهادة الإعدادية بالوادي الجديد

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024  بالقاهرة

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، تبدأ من الخميس الموافق ١٦ مايو  حتى الأربعاء ٢٢ مايو.

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امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالجيزة

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 (العامة، المهنية، المكفوفين، الصم) تبدأ يوم السبت الموافق 18/5/2024 إلى يوم الخميس الموافق 23/5/2024. 

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