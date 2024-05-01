حبس مسجل بتهمة حيازة 1.1 كيلو هيروين في النزهة
أمرت نيابة شرق القاهرة بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه في واقعة اتهامه بتجارة المواد المخدرة بمنطقة النزهة بالقاهرة.
التحفظ على المضبوطات لفحصها
وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والتحفظ على الهيروين المضبوطات وإرسالها للمعمل الكيميائي لفحصها وتحليلها وإعداد تقرير مفصل عنها.
القبض على مسجل بحوزته مواد مخدرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (عنصر إجرامي "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة النزهة وبحوزته كمية من المواد المخدرة.
ضبط بحوزة المتهم على كمية من الهيروين
وعثر بحوزته على (1,150 كيلو جرام لمخدر الهيروين)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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