علاقة محرمة، تفاصيل صادمة في حمل فتاة سفاحا بمدينة نصر

أمرت نيابة شرق القاهرة بايداع طفلة أنجبتها فتاة سفاحا من شقيقها في مدينة نصر.

النيابة تطلب التحريات في الواقعة

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات.

الاستماع لأقوال أسرة فتاة أنجبت سفاحا من شقيقها

وتستمع النيابة لأقوال أفراد الأسرة بعدما تبين أن الفتاة أنجبت طفلة سفاحا من شقيقها واستغلا غياب الوالدين عن المنزل، وأقاما علاقة محرمة أسفرت عن حمل الفتاة من شقيقها سفاحا.

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علم الأم بحمل ابنتها من شقيقها

البداية كانت عندما علمت الأم بحمل ابنتها وتبين أن الحمل من الابن فقررا الوالدين التخلص من المولود بوضعه أمام إحدى دور رعاية للأيتام، بمنطقة عزبة الهجانة بمدينة نصر.

العثور على طفلة مولودة ملقاة بالشارع

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بالعثور على طفلة مولودة ملقاة في منطقة عزبة الهجانة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

العثور على الطفلة على قيد الحياة

بالانتقال والفحص، تبين أن الطفلة على قيد الحياة وملفوفة بقطعة من القماش ولا توجد أي إصابات ظاهرة، وبالكشف على الطفلة بأحد المستشفيات، تبين أن عمرها عدة ساعات، وحالتها العامة متوسطة وتم إيداعها بحضانة المستشفى.

تحديد هوية ملقى المولودة بالشارع.. وادعاء عدم علمه بالطفلة

وبإجراء الفحص والتحري تم تحديد هوية الشخص ملقي المولودة، وبضبطه ادعي بأن المولودة لا يعرفها وأنه طَُلب منه التخلص من المولودة بإلقائها أمام إحدى دور رعاية الأطفال اليتامى.

الأسرة تلقى بالطفلة بالشارع خوفا من الفضيحة

وبتضييق الخناق على ملقى الطفلة بالشارع، وإعادة مناقشته أقر بأن المولودة هي ابنة شقيقته أنجبتها سفاحًا، ولم يكن أمام الأسرة حل غير إلقاء المولودة في الشارع خوفا من الفضيحة .

وضع المولودة أمام دار رعاية أطفال للأيتام

فكرت الأسرة وضع الطفلة المولودة أمام إحدى دور رعاية للأطفال اليتامي، للتخلص منها، لينتهي الأمر، عقب تحديد هوية المولودة، تم ضبط والدتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.