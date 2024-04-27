حبس 7 أشخاص بتهمة حيازة مواد مخدرة في القاهرة

أمرت النيابة العامة، بحبس 7 أشخاص بحوزتهم هيروين واستروكس وأقراص مخدرة بمناطق متفرقة من العاصمة وذلك ٤ ايام علي ذمة التحقيقات.

البداية كانت عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلَين بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما 2 كيلو جرام من مخدر الهيروين.

كما تم ضبط عاطل، له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الخليفة، وبحوزته (740 قرص مخدر - 4 زجاجات تحوى سائل مخدر - سلاح أبيض).

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة دارالسلام وبحوزته 2 كيلو جرام من مخدر الأستروكس.

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ضبط 7 أشخاص بحوزتهم هيروين واستروكس وأقراص مخدرة

كما تم ضبط ربة منزل بدائرة قسم شرطة دار السلام وبحوزتها 1.2 كيلو جرام من مخدر الهيروين، وعاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وبحوزته 700 قرص من عقار الترامادول المخدر، وضبط أحد الأشخاص – له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وبحوزته 2 كيلو جرام من مخدر الأستروكس وكمية لمخدر الحشيش، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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