بسبب علبة سجائر، جنايات المنصورة تنظر قضية قتل زوج لزوجته

تنظر محكمة جنايات المنصورة اليوم محاكمة المتهم بقتل زوجته طعنا وذبحا بسكين، لخلافات بينهم علي شراء علبة سجائر بعزبة عراقي مركز أجا بمحافظة الدقهلية

مقتل سيدة طعنا وذبحا علي يد زوجها

وكانت شهدت عزبه عراقى التابعه لقريه البساتين بمركز أجا فى محافظة الدقهلية جريمه قتل بشعه حيث قام زوج بقتل زوجته طعنا وذبحا بسكين بعد رفضها إعطائه ثمن علبة سجائر .

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارا بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا من أهالى عزبة عراقى التابعة للمركز بقيام زوج بقتل زوجته ذبحا وطعنا بسكين.

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رفضت شرائه علبة سجائر فانهي حياتها

بانتقال ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ وبالفحص تبين مقتل فاطمة سمير حمزه 20 عاما إثر طعنها بطعنات غائرة فى البطن والرقبة.

بالفحص تبين أن وراء الواقعة زوجها محمد. ع. أ. ا 29 عاما وذلك نتيجة خلاف بينهما حيث رفضت إعطاؤه ثمن علبة سجائر مما أدى إلى قيامه بالتعدى عليها بسكين طعنا بالبطن والرقبة مما أدى إلى مصرعها .

ضبط الزوج

تم ضبط الزوج ونقل الجثمان إلى مستشفى أجا المركزى تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق وقررت انتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة.

وانتهت النيابة العامة من التحقيقات وقرر المحامي العام احالة اوراق القضية لنظرها امام محكمة جنايات المنصورة وحددت جلسة اليوم للنظر في القضية.

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