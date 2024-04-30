جنايات الإسكندرية تحيل أوراق أم وابنتها وزوج نجلتها للمفتي بتهمة قتل جارتهم

أحالت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار رفعت عامر رئيس المحكمة، بإجماع الآراء أوراق أوراق أم وابنتها وزوج نجلتها للمفتي بتهمة قتل جارتهم.

ونسب إلي المتهمتين الأولي والثانية والثالث كل من " م.ع.ح" ربة منزل و" ا.ع.م" ربة منزل و" أ.م.ا" عاطل مع استمرار حبس جميع المتهمين والمتهم " خ.م.ع" بائع أسماك، لاتهام المتهمتين الأولي والثانية في قتل المجني عليها " ح.م.م" جارتهم مع سبق الإصرار، وأنهما خطفا المجني عليها بالتحايل وسرقة مشغولاتها الذهبية بعد أن احتجزاها وحيازتهما سرنجة طبية وحزام جلد واشترك المتهم الثالث بطريق الاتقاف والمساعدة مع المتهمتين الأولي والثانية والمتهم الرابع اشتري واخفى مشغولات ذهبية متحصلة من جناية سرقة والمملوكة المجني عليها.

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وصدر الحكم بعضوية كل من المستشار طارق الصيرفي،والمستشار شريف جبر، وسكرتير المحكمة محمد أحمد البغدادي.

وتعود أحداث القضية المقيدة برقم 21089 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة مينا البصل عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة مينا البصل بلاغا يفيد بالعثور علي جثة المجني عليها أسفل العقار محل سكن المتهمين بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، أن المتهمين عقدوا العزم ونفاذا لمخطط الأولي الام والثانية ابتنها بعلم المتهم الثالث زوج البنت بخطف المجني عليها بقصد سرقتها مشغولاتها الذهبية وأعدوا العدة لذلك داخل شقة المتهم الثالث وقامت الاولي بخنقها بايشارب وكسرت الفقرات العنقية أثناء قيام الثانية بتكبيل قديمها وأثناء اصطحابها انزلقت من السجادة علي درج السلم وأثناء مشاهدة سائق التوك توك الذي قام باستدعائه المتهم الثالث لنقل محتويات المنزل،وعند مشاهدته الجثة فأبلغ عنهما وقام الاولي والثانية الثالث الذي كان علي علم بالقتل والسرقة باعطائه حلق ذهبي لبيعه للمتهم الرابع مع علمه بذلك أن تلك المشغولات متحصله من واقعة سرقة.

وكشفت التحقيقات، من أوراق القضية تفصيلا أن المتهمة الأولي " م.ع.ح"قامت بارتداء" قفاز طبي واستخدمت سرنجة طبية وقطرة طبية " وذلك حتي يتثني لها والمتهمة الثانية " ا.ع.م"،على إتمام ما عزما عليه وفي يوم الواقعة ذهبا إلى حيث تقطن المجني عليها وأوهامها بعمل خير توزيع مبالغ مالية وذهبت معهما، فاستدرجاها الى الشقة المملوكة للمتهم الثالث " ا.م.ا" زوج ابنه المتهمة الاولي وما أن سمحت لهم الفرصة،حتى قامتا بتكميم فمها وتكبيل يديها بحزام جلدي، وقامت المتهمة الأولي بسكب قطرة طبية حتي تفقدها الوعي، ويتسنى لها سرقة المشغولات الذهبية، وخشية افتضاح أمرهم من صيحات المجني عليها،وعند مقاومتها طرحوها أرضا وقامت المتهم الأولي بكتم أنفاسها بوسادة، وجثمت فوقها،وقامت المتهمة الثانية بتكبيل قدم المجني عليها لشل حركتها، حتي تأكدوا من وفاتها وقاموا بسرقة مشغولاتها الذهبية، وأبلغا المتهم الثالث الذي تحصل علي خاتم ذهبي من المشغولات لبيعه ليتحصل علي مبلغ مالي حتي يحضر سيارة لاخفاء الجثة،وباع الخاتم الذهبي للمتهم الرابع " خ.م.ع"، مع علمه أن الخاتم من متحصلات جناية سرقة.

وكشفت التحقيقات، أن يوم الواقعة قام المتهمون فجرا،بارتداء عبايات سوداء اللون، وحملوا جثمان المجني عليها،بعد أن وضعوا غطاء علي جثمان المجني عليها لاخفاء جريمتهم، قبل إحضار توكتوك لنقل الجثمان ، فشعر بهم الجيران من قاطني العقار الذين أبلغوا الشرطة،وعلي الفور تم ضبطهم، وبمواجهتهم اقرا بارتكاب الواقعة،وان المضبوطات من المشغولات الذهبية مملوكة المجني عليها، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالتهما الي محكمة جنايات الإسكندرية، الانعقاد القادم للنطق بالحكم.