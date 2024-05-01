الأربعاء 01 مايو 2024
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أخبار مصر

الأرصاد: أجواء مستقرة اليوم على كافة الأنحاء، وطقس حار نهارا

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل الحالة الجوية وحالة الطقس اليوم الأربعاء، بجميع محافظات الجمهورية.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: أجواء مستقرة اليوم على كافة الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، الأجواء مائلة للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد  معتدلة جنوبا.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن  درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم ٣٠ درجة مئوية، وتبقى الظاهرة المؤثرة هى الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء.

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أعلنت هيئة  الارصاد الجوية حالة الطقس اليوم  الأربعاء 1 -5 -2024، وتوقعت أن يكون يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد.

ويسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد ومائل للحرارة على السواحل الشمالية.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة ليلا  وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية الغربية، معتدل على جنوب الصعيد.

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درجة الحرارة

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى  30  


العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 30


6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 17  درجة الحرارة العظمى 31


بنها: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى  29


الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 25


العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 24


مطروح: درجة الحرارة  الصغرى  13 ودرجة الحرارة العظمى 23


سيوة: درجة الحرارة الصغرى 18  و درجة الحرارة العظمى  30


كاترين: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 24


نخل: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 28


بورسعيد: درجة الحرارة  الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 25


الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 30


الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى  31


السويس: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 30


شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 33


الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 33


الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 31


بنى سويف: درجة الحرارة  الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 30


المنيا: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارةالعظمى 31


أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 31


سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  19 ودرجة الحرارة العظمى 32


الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 22  ودرجة الحرارة العظمى 34


أسوان: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة ودرجة الحرارة العظمى 35
   

أبو سمبل: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة ودرجة الحرارة العظمى 35

 

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