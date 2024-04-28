أسعار ومواصفات سيارات مازيراتي جران فى مصر

سيارات مازيراتي، استقبل السوق المصرى واحدة من أهم السيارات الفارهة فى العالم، وهي سيارات مازيراتي جران توريزمو بمحركات احتراق تقليدية بدون تواجد لنسخ هجينة أو كهربائية من السيارة.

أسعار مازيراتي جران توريزمو

وأكد الوكيل المحلى للعلامة التجارية مازيراتي، أن السيارة تتوفر في مصر بسعر يبدأ من 14 مليون جنيه إلى 16 مليون جنيه.

مواصفات سيارات مازيراتي جران توريزمو مودينا

وتتميز السيارة بشبكة أمامية خاصة وعجلات بين 20 و21 بوصة مع مصابيح أمامية وخلفية ليد ولمسات من ألياف الكربون في جسم السيارة ومقابض باللون الأسود اللامع.

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وجاءت الفئة الأولى باسم جران توريزمو موديان بمحرك 6 سلندر سعة 3000 سي سي نيتونو توين تيربو بقوة 490 حصان وعزم دوران 600 نيوتن متر ويمكن للسيارة بهذه المواصفات التسارع من الثبات الى 100 كم في الساعة في 3.9 ثانية وتبلغ سرعتها القصوى 302 كم في الساعة.

محرك مازيراتي جران توريزمو تروفيو

حصلت الفئة الثانية على محرك بقوة 550 حصان وعزم دوران بواقع 650 نيوتن متر. ويمكن لهذه الفئة التسارع من الثبات إلى 100 كم في الساعة في 3.5 ثانية مع سرعة قصوى تبلغ 320 كم في الساعة. ويتوفر لها ناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات ZF

مواصفات وسائل أمان مازيراتي جران توريزمو

نظام فرامل الطوارئ الآلية

وفرامل طواريء خلفية

ونظام الحفاظ على المسار

والتحكم في السرعة

ومساعد توجيه المسار.

شاشات رقمية

ونظام صوت مميز Sonus من 19 سماعة

وأبل كار بلاي وأندرويد أوتو

وشاشة 12.3 بوصة

وعدادات رقمية 12.2 بوصة

ومساعد ذكي.