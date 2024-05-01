الرخصة برو تحرم البنك الأهلي من طارق مصطفى قبل مواجهة الزمالك

اضطر طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي إلى ترك تدريبات الفريق قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك والسفر إلى المغرب من أجل الحصول على الرخصة برو الدولية.

ووصل مصطفى إلى مدينة الدار البيضاء المغربية منذ ثلاثة أيام وذلك للحصول على رخصة التدريب الدولية "برو" والتي تُعد الأولى على مستوى العالم.

وكان طارق مصطفى قد تقدم للحصول على الدورة التدريبية "برو" التي ينظمها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مرشحا من مصر، تقديرًا من الكاف لنتائجه الطيبة مع الفرق التي تولى قيادتها خلال السنوات الأخيرة ومعه علي ماهر مدرب المصري.

Advertisements

وجاء سفر طارق مصطفى بعد حصوله على موافقة من مسؤولي نادي البنك الاهلي لا سيما أنه من الصعب تكرار تلك الفرصة للحصول على الرخصة برو.

ويتولى الجهاز المعاون لطارق مصطفى تدريب الفريق استعدادا لمواجهة الزمالك غدًا الخميس.

وحرص طارق مصطفى على مشاهدة لقائي الزمالك أمام دريمز الغاني بالبطولة الكونفدرالية لدراسة نقاط القوة والضعف بالفريق ومدراسة كيفية غلق المساحات وإيقاف خطوة نجومه.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

ويلتقي فريق البنك الأهلي مع نظيره الزمالك ضمن الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز دوري “حيث تقام على إستاد القاهرة الدولى في تمام الساعة السابعة مساءً غدًا الخميس”.

ترتيب البنك الأهلي بالدوري

ويحتل فريق البنك الأهلي المركز الخامس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 18 نقطة.

وخاض طارق مصطفى مع فريق البنك الأهلي 16 مباراة حيث تمكن من الفوز فى 5 مباريات والتعادل فى 4 مباريات والخسارة فى 7 مباريات.

مفاوضات الأهلي ومحمد أبو جبل

وأكد أشرف نصار، أن النادي الأهلي طلب التعاقد مع محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، أثناء مشاركته في كأس الأمم الإفريقية، وتم الانتهاء من التفاوض سريعًا ولم يعلن أي نادي الصفقة.

وتابع نصار: "المفاوضات مع النادي الأهلي لضم أبو جبل لم تستمر 48 ساعة ولكن لم يحدث أي توقيع رسمي، وكان الاتفاق إعارة بنية البيع ولم يتم إبلاغ الحارس مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية".

وأضاف أشرف نصار: "الأهلي لم يتراجع عن الصفقة لأنه لم يحصل أي اتفاق رسمي وعقود تم إمضاؤها، وبالتالي عدل من قراره فقط وأوقف التفاوض، وصورتي مع محمود الزنفلي وقتها كانت بدون توقيع أي عقود أيضًا".

ويسافر محمد أبو جبل حارس مرمى نادى البنك الأهلي إلى ألمانيا خلال الأيام المقبلة للخضوع إلى جراحة الرباط الصليبى تحت إشراف أحد الأطباء المتخصصين هناك.

وأعلن اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادى البنك الأهلي، تفاصيل إصابة محمد أبوجبل حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي ومنتخب مصر.

إصابة محمد أبو جبل بالصليبي

وأثبت التشخيص المبدئي لطبيب الفريق الدكتور وليد عبد الرحمن عقب إجراء أشعة الرنين المغناطيسي عن وجود قطع بالرباط الصليبي.

وتأكد إصابة أبو جبل بالرباط لصليبي بعد خضوعه لأشعة رنين مرة أخرى للتأكد من الإصابة

مواعيد الجولة الـ20 لبطولة الدوري المصري

بلدية المحلة ضد زد 0-3 (انتهت)

الجونة ضد الاتحاد 1-0 (انتهت)

المصري ضد الداخلية 1_0

المقاولون ضد سموحة 0_1

سيراميكا كليوباترا ضد فاركو 1-1

الإسماعيلي ضد الأهلي 7:00 مساء - 1 مايو - ستاد الجيش ببرج العرب

إنبي ضد بيراميدز 7:00 مساء - 1 مايو - ستاد بتروسبورت

الزمالك ضد البنك الأهلي 7:00 مساء - 2 مايو - ستاد القاهرة

فيوتشر ضد طلائع الجيش 7:00 مساء - 2 مايو - ستاد السلام

ترتيب الدوري المصري

1- بيراميدز 35 نقطة

2- المصري البورسعيدي 34 نقطة

3-زد اف سي 33 نقطة

4- إنبي 29 نقطة

5- الاتحاد السكندري 29 نقطة

6- الجونة 28 نقطة

7- سموحة 28 نقطة

8- طلائع الجيش 27 نقطة

9- مودرن فيوتشر 25 نقطة

10- سيراميكا كليوباترا 25 نقطة

11- الأهلي 21 نقطة

12- الزمالك 21 نقطة

13- الإسماعيلي 19 نقطة

14- بلدية المحلة 19 نقطة

15- البنك الأهلي 18 نقطة

16- فاركو 13 نقطة

17- المقاولون العرب 12 نقطة

18- الداخلية 11 نقطة