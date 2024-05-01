الأربعاء 01 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الرخصة برو تحرم البنك الأهلي من طارق مصطفى قبل مواجهة الزمالك

طارق مصطفي وعلي ماهر،
طارق مصطفي وعلي ماهر، فيتو

اضطر طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي إلى ترك تدريبات الفريق قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك والسفر إلى المغرب من أجل الحصول على الرخصة برو الدولية.

 

ووصل مصطفى إلى مدينة الدار البيضاء المغربية منذ ثلاثة أيام وذلك للحصول على رخصة التدريب الدولية "برو" والتي تُعد الأولى على مستوى العالم.

وكان طارق مصطفى قد تقدم للحصول على الدورة التدريبية "برو" التي ينظمها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مرشحا من مصر، تقديرًا من الكاف لنتائجه الطيبة مع الفرق التي تولى قيادتها خلال السنوات الأخيرة ومعه علي ماهر مدرب المصري.

Advertisements

 

وجاء سفر طارق مصطفى بعد حصوله على موافقة من مسؤولي نادي البنك الاهلي لا سيما أنه من الصعب تكرار تلك الفرصة للحصول على الرخصة برو.

ويتولى الجهاز المعاون لطارق مصطفى تدريب الفريق استعدادا لمواجهة الزمالك غدًا الخميس.

 

وحرص طارق مصطفى على مشاهدة لقائي الزمالك أمام دريمز الغاني بالبطولة الكونفدرالية لدراسة نقاط القوة والضعف بالفريق ومدراسة كيفية غلق المساحات وإيقاف خطوة نجومه.

 

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

ويلتقي فريق البنك الأهلي مع نظيره الزمالك ضمن الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز دوري “حيث تقام على إستاد القاهرة الدولى في تمام الساعة السابعة مساءً غدًا الخميس”.

 

ترتيب البنك الأهلي بالدوري

ويحتل فريق البنك الأهلي المركز الخامس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز  برصيد 18 نقطة.

 

وخاض طارق مصطفى مع فريق البنك الأهلي 16 مباراة حيث تمكن من الفوز فى 5 مباريات والتعادل فى 4 مباريات والخسارة فى 7 مباريات.

 

مفاوضات الأهلي ومحمد أبو جبل 

وأكد أشرف نصار، أن النادي الأهلي طلب التعاقد مع محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، أثناء مشاركته في كأس الأمم الإفريقية، وتم الانتهاء من التفاوض سريعًا ولم يعلن أي نادي الصفقة.

وتابع نصار: "المفاوضات مع النادي الأهلي لضم أبو جبل لم تستمر 48 ساعة ولكن لم يحدث أي توقيع رسمي، وكان الاتفاق إعارة بنية البيع ولم يتم إبلاغ الحارس مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية".

وأضاف أشرف نصار: "الأهلي لم يتراجع عن الصفقة لأنه لم يحصل أي اتفاق رسمي وعقود تم إمضاؤها، وبالتالي عدل من قراره فقط وأوقف التفاوض، وصورتي مع محمود الزنفلي وقتها كانت بدون توقيع أي عقود أيضًا".

ويسافر محمد أبو جبل حارس مرمى نادى البنك الأهلي إلى ألمانيا خلال الأيام المقبلة للخضوع إلى جراحة الرباط الصليبى تحت إشراف أحد الأطباء المتخصصين هناك.

وأعلن اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادى البنك الأهلي، تفاصيل إصابة محمد أبوجبل حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي ومنتخب مصر.

 

إصابة محمد أبو جبل بالصليبي

وأثبت التشخيص المبدئي لطبيب الفريق الدكتور وليد عبد الرحمن عقب إجراء أشعة الرنين المغناطيسي عن وجود قطع بالرباط الصليبي.

وتأكد إصابة أبو جبل بالرباط لصليبي بعد خضوعه لأشعة رنين مرة أخرى للتأكد من الإصابة

مواعيد الجولة الـ20 لبطولة الدوري المصري 

بلدية المحلة ضد زد  0-3 (انتهت)
الجونة ضد الاتحاد   1-0 (انتهت)
المصري ضد الداخلية  1_0
المقاولون ضد سموحة  0_1
سيراميكا كليوباترا ضد فاركو   1-1
الإسماعيلي ضد الأهلي   7:00 مساء  - 1 مايو - ستاد الجيش ببرج العرب 
إنبي ضد بيراميدز   7:00 مساء  - 1 مايو - ستاد بتروسبورت 
الزمالك ضد البنك الأهلي  7:00 مساء  - 2 مايو - ستاد القاهرة
فيوتشر ضد طلائع الجيش  7:00 مساء  - 2 مايو - ستاد السلام

 

ترتيب الدوري المصري 

1- بيراميدز  35 نقطة 
2-  المصري البورسعيدي  34  نقطة 

3-زد اف سي  33 نقطة 
4- إنبي  29 نقطة 
5- الاتحاد السكندري  29 نقطة 
6- الجونة  28 نقطة 
7- سموحة  28 نقطة
8- طلائع الجيش  27 نقطة 
9-  مودرن فيوتشر  25 نقطة 
10- سيراميكا كليوباترا 25 نقطة 
11- الأهلي  21 نقطة 
12- الزمالك  21 نقطة 
13- الإسماعيلي  19 نقطة 
14- بلدية المحلة  19 نقطة 
15- البنك الأهلي  18 نقطة 
16- فاركو  13  نقطة 
17- المقاولون العرب  12 نقطة 
18- الداخلية  11 نقطة 

 

عودة الأهلي والزمالك للدوري بانتعاشة أفريقية... الأحمر في مواجهة صعبة أمام الإسماعيلي.. والأبيض يلتقي البنك الأهلي

الكونفدرالية سلاح طارق مصطفى لدراسة الزمالك

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الزمالك طارق مصطفى فريق البنك الأهلي المغرب الرخصة برو الدولية

مواد متعلقة

بأوامر عليا، كولر بريء من عقوبة أفشة وهذا سر العفو عن الشحات والسولية

عودة الأهلي والزمالك للدوري بانتعاشة أفريقية... الأحمر في مواجهة صعبة أمام الإسماعيلي.. والأبيض يلتقي البنك الأهلي

هل يواصل ميتروفيتش تفوقه أمام اتحاد جدة بكلاسيكو كأس الملك السعودي؟

منها سبعة أهداف في مباراة واحدة، صالح سليم الهداف التاريخي للأهلي أمام الإسماعيلي

تعرف على أكبر نتيجة في مباريات الأهلي والإسماعيلي

"كاس" تصدر قرارا بشأن أزمة اتحاد العاصمة ونهضة بركان بالكونفدرالية

مصدر بالأهلي يكشف حقيقة تعرض الخطيب لوعكة صحية

أحمد فتحي يقرر اعتزال كرة القدم وتوديع المستطيل الأخضر

ads

الأكثر قراءة

يصل إلى 550 ألف جنيه، انخفاض جديد في أسعار سيارات كيا 2024، والتطبيق اليوم

اليوم، بدء تطبيق الانخفاض في أسعار التونة صن شاين بالأسواق

أول تنازل، جامعة أمريكية مرموقة تتوصل إلى اتفاق مع الطلاب المؤيدين للفلسطينيين

انخفاض جديد في أسعار زيت عافية وحلوة وهنادي وسلايت وسمن روابي وجنة

نفسي أخلف منه 6 عيال، دينا الشربيني تكشف قصة حبيبها حسين وسر تعلقها به

عبد الملك يكشف خطة تطوير غزل المحلة وما فعلته الإدارة من أجل العودة للممتاز

مناقشة موازنة الدولة بجدول أعمال اللجان النوعية بالبرلمان

الرخصة برو تحرم البنك الأهلي من طارق مصطفى قبل مواجهة الزمالك

منوعات

المزيد

أول عملية من نوعها، بريطانيا ترحل طالب لجوء إلى رواندا

السيول تجتاح لبنان وتغمر المستشفيات (فيديو وصور)

روبوتات على شكل أسماك للسيطرة على التلوث البيئي

زوجا باندا عملاقان يغادران الصين في رحلة لإسبانيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الثلاثاء

تراجع سعر الريال السعودي في ختام تعاملات الثلاثاء

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء

المزيد
ads

انفوجراف

بدون هزيمة.. أرقام أنشيلوتي في مبارياته ضد بايرن ميونخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 1 - 5 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 1 - 5 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 1- 5 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads